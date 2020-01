PROMOZIONE/B – Atletico Racale e Virtus Matino fanno ormai corsa a parte: tutti i tabellini della 20ª giornata

Racale e Matino ormai fanno gara a sé. La capolista passa anche ad Avetrana con un gol di Lopez in avvio di gara. Ne segna due la Virtus alla De Cagna con Raponi e col capocannoniere Doukoure. Di Lorenzo, su rigore, il gol della bandiera scorranese. Dietro rallentano: il Manduria si fa imporre il pari interno dal Brilla Campi; l‘Ostuni non va oltre il 2-2 a Sava. Il Taurisano a valanga sul Carovigno, pari per il Maglie con la Salento Football, risultato che, per i giallorossi, vede compromettere, in parte, la corsa per i playoff.

Sospesa dopo circa una mezzora la gara tra Novoli e Veglie per la pioggia che ha impedito la prosecuzione del gioco. Si riprenderà dal 2-0 rossoblù.

Tutti i tabellini della 20a giornata di Promozione pugliese girone B.

AS AVETRANA-RACALE 0-1

RETI: 16 pt Lopez

AS AVETRANA: Petranca, Brigante, Talò, Caputo (Calò), Carruezzo, Lecce, Maggio, Trisciuzzi, Minelli, Kunde, Di Summa. All. Franco.

RACALE: Passaseo, Macchia, Romano, Rodrigues, Casalino, Greco, Lopez, Torsello, D’Errico (Barone), Presicce, Tavey (Salguero). All. Sportillo.

ARBITRO: Valentini di Brindisi.

VIRTUS MATINO-DE CAGNA 2-1

RETI: 6′ st Raponi, 38′ st Doukoure, 48′ st Lorenzo (rig.)

VIRTUS MATINO: Giannaccari, Margagliotti, Tundo (47′ st De Santis), Franco, Citto, Raponi, Doukoure, Bringas (44′ st Moretti), Pavone (23′ st Cavalieri), Manisi (41′ st Venza), D’Amicis. All.: Branà.

DE CAGNA: Gabrieli, Bramato, Pulimeno, Vergallo (23′ st De Pascalis, 35′ st Rupe), De Icco, Perrone, Lorenzo, Petrachi (38′ st Sarre), Rizzo, Vergari, Marzo (11′ st Meneses). All. De Pascali (De Iaco squalificato).

ARBITRO: De Paolis di Lecce.

NOTE: ammoniti Bringas, Citto, Tundo, D’Amicis, Petrachi, Vergallo.

MANDURIA-BRILLA CAMPI 1-1

RETI: 20 st Mummolo (M), 38 st Iaia (BC)

MANDURIA: De Marco, Scatigna, Coccioli (41 st Greco), Arcadio, Calò, Danese, Gatto (12 st Conte, 42 st Zaccaria), Napolitano, Tidiane (33 st Birtolo), Malagnino, Mummolo (31 st Nyassi). All. Cosma.

BRILLA CAMPI: Pendinelli, Mignone, Iaia, De Ventura, Tondo (30 st Carlà), Papa, Resinato, Caravaglio, Macchia (37 st Cassone), De Lorenzis, Giannotti. All. Patruno.

ARBITRO: Maselli di Bari.

SAVA-OSTUNI 2-2

RETI: 5 st e 10 st Caruso (O), 7 st De Michele (S), 34st Vasco (S)

SAVA: Cocozza, Cimino, Eleni (24 st Cellamare), Biasi C., Stabile, D’Ettorre, Colluto, Kandji, Vasco, Mignogna, De Michele (38 st Beltrame). All. Marangio.

OSTUNI: Convertini, Brescia, Regnani (16 st Moro), Molfetta, Angelini, Amoruso (7 st Gjoka), Marzio, Leggiero, Caruso, Capristo, Longo. All. Serio.

ARBITRO: Sciolti di Lecce.

CAROVIGNO-TAURISANO 0-6

RETI: 31 pt e 21 st Pirretti, 16 st rig. e 32 st De Giorgi, 25 st e 27 st Luca

CAROVIGNO: Schina, De Tommaso, De Carlo (44 st Sgura), Urso, Tamborrino, Lanzilotti P., Caricasulo (34 st Cavallo), Scarongella (19 st Galasso), Turco, Greco (19 st Diagne), Scarcella. All. Termite.

TAURISANO: Di Giacomo, Musio, Ruberto (30 st Belfiore), Pirretti (36 st Manganaro), Ciurlia, Mele, Castano (24 st Palumbo), Zilli (27 st Preite), Luca (30 st Scarlino), De Giorgi, Santoro. All. Stifani.

ARBITRO: Montanaro di Taranto.

TOMA MAGLIE-SALENTO FOOTBALL 2-2

RETI: 33 pt Coquin (M), 6 st Paiano (SF), 33 st Permeti (M), 43 st Bilanzone (SF)

TOMA MAGLIE: Foscarini, De Vitis (1 st Calogiuri), Frisullo, Magnolo, Rollo, Pace, Coquin, Permeti, Ponzo, Nuzzo (21 st Chiri), Fiorentino (1 st Nero). All. Portaluri (squal.).

SALENTO FOOTBALL: Picciotti, Fasiello, Miccoli, Dell’Anna (35 st Giannuzzi), Decarli, Erroi, Puscio, Paiano, De Leo, De Benedictis, Montenegro (40 st Bilanzone). All. Verdesca.

ARBITRO: Lombardo di Brindisi.

NOVOLI-VEGLIE sospesa per pioggia al 28′ pt sul 2-0

RETI: 8 pt e 21 pt Gennari

NOVOLI: Liaci, Avantaggiato, Sterlicchio, Cocciolo, Indirli, Gigante, Leaci, Bruno, Gennari, Cappellini, Mazza. All. Cornacchia.

VEGLIE: Mazzotta, Tundo, Zecca, Cezza, bergamo, Carlino, De Blasi, Baba, Vadacca, Martina, Protopapa. All. Tondi.

ARBITRO: Capotorto di Taranto.

(ha riposato Aradeo)