PRIMA CATEGORIA/C – Melendugno, sorpasso sul Leverano: tutti i tabellini della 18ª giornata

Il Melendugno completa il sorpasso sul Leverano. Batte per 1-0 il Monteroni e approfitta del pari interno della squadra di Schito per agguantare la vetta del girone C di Prima Categoria. Pareggio esterno per il Tricase a Brindisi, colpacci di Capo di Leuca a Cavallino, contro la Virtus Lecce, e del Latiano a Galatina con rete decisiva dell’ex Piumetto. Vittorie interne pesanti in chiave salvezza per Atletico Veglie Mesagne e Copertino.

I tabellini della 18esima giornata:

LEVERANO-SECLÌ 1-1

RETI: 43 pt Caraccio rig. (L), 1 st Gallo (S)

LEVERANO: Colapietro, Mazza, Martina, Rollo (Dazzi), Perrone, Montefrancesco (Nestola), Caraccio, Commendatore, ranza, Di Santantonio, Morleo (Notaro). All. Schito.

SECLÌ: Maccagnano, Coppola, Rizzo, Tundo (Rizzello), Migali S. (Kourouka), De Leo (Mangia), Maglio (Gallo), Greco, Cuppone, Andronico, Migali A.. All. Solidoro.

ARBITRO: Lupelli di Bari

MELENDUGNO-MONTERONI 1-0

RETI: 13 st De Vito rig.

MELENDUGNO: Corallo, Ingrosso, Mastria, Murrone, De Giorgi, Taurino (Barone), Sciolti (Colagiorgio), De Mitri, De Vito (Rosato), Nocco, Pighin (Toma). dir. acc. Margiotta.

F. MONTERONI: Aprile, Quarta Mas., Sgambati, Quarta Gab. I (Madaro), Bianchi (Arnesano), Antonazzo, Ghazi M., Buonfrate (Quarta Gab. II), Taurino, Vadacca (Quarta Mat.), Mello (Ghazi A.). All. Manca.

ARBITRO: Piscopiello di Lecce.

CEDAS AVIO BRINDISI-TRICASE 2-2

RETI: 17 st Ruberto (T), 23 st Perrino (CA), 34 st Errico (CA), 43 st Mingiano (T)

CEDAS AVIO BRINDISI: Russo, Martines, De Vincentis, Lepera, Giglio, Maggio (Motti), Tedesco (Manisco), Perrino, Errico, Lazoi, Manta. All. Di Serio.

TRICASE: Bibba, Malinconico, Mingiano, Podo, Moretto, Spagnolo, Casciaro (Preite), Coulibaly (Turco), D’Amico, Bernardo D. (Zocco), Ruberto. All. Colagiorgio.

ARBITRO: Portoso di Molfetta.

GALATINA-LATIANO 1-2

RETI: 25 pt Gabrieli (G), 6 st Errico (L), 30 st Piumetto (L)

GALATINA: Margiotta, Leanza, Vincenti, Pascali, Montinato, Malerba, Stajano, De Razza S., Gabrieli, De Razza A., Migali. All. Petrelli.

LATIANO: Bianco, Rubino, Guastella, Carriero, Vecchio, Mauramati (Carteni), Mero, Lamendola (Leo), Piumetto (D’Ippolito), Errico, Caliandro (Andriani). All. Frusi.

ARBITRO: Santoro di Taranto.

NOTE: espulso Errico al 10′ st.

ATL. VEGLIE MESAGNE-ZOLLINO 3-2

RETI: 2 pt Catalano (VM), 17 pt e 22 pt Chiriatti (Z), 28 pt rig. Rini (VM), 20 st Tommasi (VM)

ATL. VEGLIE MESAGNE: Bollardi, Spedicato, Marini, Pendinelli, Zollino, Errico, Maci (Aruta), Cataldo, Bayo (De Luca M.), Rini (De Luca A.), Tommasi (Dell’Anna). All. Calabrese.

ZOLLINO: Petrarca, Caldarazzo (Nocco), Campa (Aprile M.), Sbocchi (Ture), Mariano (Pensa), Contino, Zappia, Costantini, Afrune, Chiriatti, Aprile A. (Stefanelli). All. Russetti.

ARBITRO: Leo di Lecce.

COPERTINO-SOLETO 2-1

RETI: 36 pt Petruzzella (C), 38 pt Aloisi (S), 42 st Liccardi (C)

COPERTINO: Strafella, Magliani, De Matteis, Renis, Fanizza, Samueli, Ndiaye, Mello, Petruzzella, Liccardi, Esposito (Alemanno F.). All. Pagano .

SOLETO: Consiglio, Pulimeno, Avantaggiato, Mancarella, Galiotta Ri., Galiotta Ro., Aloisi, Dettù, Manco (Contaldo), Cuna (34 st Masciullo), Melissano. All. Perrone.

ARBITRO: Specchia di Lecce.

VIRTUS LECCE-CAPO DI LEUCA 0-1

RETI: 48 st Massaro

VIRTUS LECCE: D’Amelio, Costantini, Montinaro (Marino), Caiaffa, Palermo, De Pascalis, Baldeh (Antonucci), Gigante (Adamo), De Gennaro, Guido, Sanseverino. All. Corvaglia.

CAPO DI LEUCA: Gentile, Antonazzo (Massaro), Francioso, Caracciolo, Fino, Pizzolante, Coppola (Stendardo), D’Amato, Calabrese (Fersini), Monteduro (Ciardo), De Florio. All. De Giuseppe.

ARBITRO: Bleve di Casarano.

(ha riposato Salve)