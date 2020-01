SECONDA CATEGORIA/C – Vincono tutte le prime in classifica: i tabellini della 16ª giornata

Vincono tutte le prime in classifica: il Real Ruffano sul campo dell’Andrano; lo Spartak in casa contro lo Specchia; il Parabita a Surbo con quattro gol; il Cursi di misura sul Neviano; il Vernole di goleada col San Pietro Vernotico. In coda vince il Collepasso che aggancia l’Alessano in classifica. Turno di riposo per il San Cassiano, ben sfruttato dalle sue avversarie.

Tutti i tabellini della 16esima giornata del girone C di Seconda Categoria:

ANDRANO-REAL RUFFANO 1-2

RETI: 22 pt Tarsilla (R), 26 st Turco (A), 45 st Ciurlia (R)

ANDRANO: Colluto, Zacheo, Rizzo A., Rizzo S., Carrozzo, Accogli D., Accogli S., Accoto, Piscopiello, Musarò (Ingletto), Turco (Barbieri). All. Pantaleo.

REAL RUFFANO: Corina, Marra, Remigi (Rillo), Halim Al., Seclì, Ciurlia (De Iaco), Capasa (Gravante), Minonna (Margarito), Bono, Tarsilla (Halim Am.), Riccardo. All. Tanisi.

ARBITRO: Arnesano di Lecce.

SPARTAK RUFFANO-AP SPECCHIA 7-1

RETI: 7 pt e 36 pt Lazzari (SR), 28 pt Errico (SR), 15 st Pantaleo (SP), 24 st Martella (SR), 34 st rig. Casciaro (SR)

SPARTAK RUFFANO: Carbone, Errico (Carrara), Manco, Guglielmo, Saranelli, Paiano Striano, Meli (Martella), Lazzari (Casciaro), Pedone, De Icco. All. Cresta.

AP SPECCHIA: Fusaro, Maisto, Sanapo, Moscatello, Branca, D’Amato, Cosi, Musio, Manco, De Filippis, Pantaleo. All. Agostinello.

ARBITRO: Fusco di Brindisi.

COLLEPASSO-ANDRANO 2-0

RETI: 5 pt Palumbo, 19 st Molle

COLLEPASSO: Costante, camara, Malorgio (Todaro), Spinola, Imperiale, Bianco, Carrozza M. (Franco), De Lorenzis, Vincenti (Molle), Palumbo (Esposito), Carrozza G. (Negro). All. De Pace.

ALESSANO: Toscano, Cazzato M. (Morciano P.), De Iaco (Turi), Cazzato A., Musio, De Pascalis, Morciano A. (Amico), Protopapa, Margarito, Bortone, Piccinni. All. Desiderato.

ARBITRO: Damiano di Lecce.

SP VERNOTICO-VERNOLE 2-6

RETI: 1 pt, 5 pt e 10 pt Freuli (V), 30 pt e 40 pt De Marco (SPV), 10 st Montinaro (V), 15 st Camassa (V), 35 st Zenzale (V)

SP VERNOTICO: Pagano, Pagliara, Berete (Perrone, Diedhou), Miccoli, Jaazi, Omobeige, Mileto, Deperto, De Marco, Cardia, Sissoko. D. acc. Guerrazzi.

VERNOLE: Bortone, Protopapa (Delle Site), Riezzo (Capasa), Pascali (Fasiello), Freuli, Fiorentino, Corvino, Montinaro, Camassa, Spongano (Sangues), Paladini. All. De Giorgi.

ARBITRO: Pioggia di Taranto.

CURSI-NEVIANO 2-1

RETI: 29 pt Mastria (N), 40 pt Cataldo (C), 15 st Saponaro (C)

CURSI: Giannetta, Bafunno, cerfeda, Salentino, Gervasi, Donno M., Elia, Cataldo, Vadruccio De Vitis, Saponaro, Toma. All. Carati.

NEVIANO: Dimo, Napoli, Cuppone M., Francone, Di Donfrancesco, Aluisi, De Giorgi, Colazzo, Mastria, Napoli, Ramundo. All. Greco.

ARBITRO: Romano di Brindisi.

SG SURBO-SD PARABITA 2-4

RETI: 22 pt Vinci (P), 11 st Fati (S), 18 st Simone (P), 26 st De Pascali (P), 30 st Pedaci (P), 42 st Polito (S)

SG SURBO: Antonucci, Miggiano, Zonno, Ingrosso, Fati, Mento, Conte, Alessano, Polito, Pareo, Signore. All. Pareo.

SD PARABITA: Marzano, Giaffreda, Russo, Cataldi, Schito, Pedaci, Vinci, Rausa, Simone, Totaro, De Pascali. All. Turlizzi.

ARBITRO: Pedone di Taranto.

(ha riposato San Cassiano).