SERIE A – L’Atalanta da sola segna quasi un terzo dei gol della 21ª. E quel Pessina… La classifica marcatori aggiornata

Agli archivi la ventunesima giornata di Serie A che, nel complesso, non ha fatto segnare un gran numero di reti: solo 24, con una tripletta (Ilicic) e una doppietta (Muriel). L’Atalanta, da sola, ha siglato quasi un terzo dei gol totali della seconda giornata di ritorno. Al comando della classifica cannonieri c’è sempre Immobile ma Ronaldo lima una lunghezza. Nelle prime posizioni ci sono due bocche da fuoco dell’Atalanta (Ilicic 13, Muriel 12) ai quali si aggiungono Gosens e Zapata (7) per un totale di 39 reti in quattro. Numeri da capogiro.

A mettere la chiosa sulla ventunesima giornata c’è un dato abbastanza sconfortante per i colori giallorossi: quello di Pessina, centrocampista del Verona, che ieri ha messo a segno la sua terza rete stagionale. La prima risale proprio al match del Via del Mare di settembre, quando gli scaligeri prevalsero proprio per 1-0. Un ex che “se l’è legata al dito”, come si suol dire.