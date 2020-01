Dopo il pareggio ottenuto contro l’Inter, domenica il Lecce è atteso da un’altra importantissima sfida, che vedrà i giallorossi scendere in campo al Bentegodi, dove affronteranno l’Hellas Verona di Juric, che fino ad oggi si può tranquillamente definire come una delle maggiori sorprese dell’intera Serie A. Una sfida dal sapore particolare per l’attuale attaccante della…