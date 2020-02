SERIE D/H – Bitonto inarrestabile ma il Foggia non molla. Casarano, aggancio al Taranto: tutti i tabellini della 23ª giornata

Continua a correre il Bitonto che passa anche sul campo del Gravina e infila la sedicesima vittoria stagionale. Il Foggia, però, non molla: passa a Taranto e tiene il ritmo della squadra di Taurino. Rallenta il Sorrento, fermato a Nocera sul pari, si avvicina il Cerignola che stoppa il Nardò. Risale anche il Casarano che aggancia proprio il Taranto al quinto posto. Pari per Fasano e Brindisi.

Tutti i tabellini della 23esima giornata di Serie D girone H:

GRAVINA-BITONTO 0-1

RETI: 37′ pt Turitto

GRAVINA: Larosa, Dentamaro, Di Modugno (30 st Notaristefano), ROmeo, Alvarez, Silletti, Coulibaly, Mbida (20 st Bozzi), Santoro, Ficara, Chiaradia (35 st Granado). All. Loseto

BITONTO: Figliola, Pierno, Colella, Marsili, Lomasto, Gianfreda, Piarulli, Biason, Patierno (36 st Merkaj), Lattanzio (40 st Amelio), Turitto. All. Taurino.

ARBITRO: Vingo di Pisa.

FASANO-TEAM ALTAMURA 1-1

RETI: 24′ pt Lucchese (TA), 39′ st Diaz (F)

FASANO: Suma, Cassano (1 st De Vitis), Pedicone, Ganci, Panebianco, Gonzalez, Titarelli (1 st Gomes Forbes), Schena (1 st Bernardin), Diaz, Cochis (16 st Prinari), Cavaliere (26 st Lanzone). All. Laterza.

TEAM ALTAMURA: Guido, Gambuzza (25 st Sisalli), Casiello, Lucchese (33 st Cela), Pollidoro, Russo, Santangelo, D’Agostino (10 st Fontana), Salatino (25 st Romanelli), Guadalupi, Siclari. All. Monticciolo.

ARBITRO: Catanzaro di Catanzaro.

BRINDISI-F. ANDRIA 0-0

BRINDISI: Pizzolato, Dario, Ianniciello, Fruci, Merito, D’Ancora (14 st Zappacosta), Marino, Pizzolla (36 st Balsamà), Escu, Ancora (30 st Dorato), Toure (43 st Maglie). All. Ciullo.

F. ANDRIA: Tarolli, Klepo, Porcaro, Forte, Zingaro, Montemurro, Iannini, Sambou (24 st Petruccelli), Nannola, Tedesco (27 st Palazzo), Gulic (27 st Yeboah). All. Favarin.

ARBITRO: Zanotti di Rimini.

FRANCAVILLA-GLADIATOR 0-1

RETI: 26 st Odije

FRANCAVILLA: Caruso, Benvenga, Farinola, Diop (15 st Grandis T.), Quinto, Grieco, Fanelli (29 st Grandis M.), Mancino (32 st De Marco), Maione (13 st Puntoriere), Nolè, Carella (1 st Falzetta). All. Lazic.

GLADIATOR: Fusco, Andreozzi, Di Finizio, itiello (28 st Ioio), Maraucci, Sall, Troianiello (24 st Marzano), ziello (24 st Odije), Strianese, Di Paola (44 st Rekik), Di Pietro. All. Santonastaso.

ARBITRO: Ubaldi di Roma 1.

CASARANO-GRUMENTUM 2-1

RETI: 68′ Russo (C), 74′ Agresta (G) 90+5′ Mincica (C rig.)

CASARANO: Iuliano, Girasole, Morleo (46’ Palmisano), Atteo, Mattera, Lobjanidze, Tedone (66’ Occhiuto), Giacomarro, Foggia (46’ Russo), Mincica, Favetta (87’ Cianci). A disposizione: Al Tumi, D’Aiello, Feola, Rescio, Buffa, Cianci. All. D. Bitetto.

GRUMENTUM: Donini, Nbengue, Dubaz, Catinali, Carrieri, Pellegrini, Potenza (63’ De Stefano), Cavaliere (82’ Russo), De Luca, Agresta (75’ Martinez), Lobosco (87’ De Gol). A disposizione: Russo, Buoncore, Degol, Falco, Losavio, Visani. All. A. Finamore.

ARBITRO: Davide Gandino di Alessandria (Damiano Caldarola di Asti e Vincenzo Russo di Nichelino).

NOTE: Cielo parzialmente nuvoloso, 14 gradi. Terreno in condizioni non ottimali. Ammonizioni: Pellegrini (G), Occhiuto (C). Espulsioni: Donini (G), Occhiuto (C), De Gol (C). Recupero: 1’ pt; 6’ st.

AUDACE CERIGNOLA – NARDÒ 2-1

RETI: 22’ pt Calemme (N), 3’ st Longo (C), 44’ st Martiniello (C)

AUDACE CERIGNOLA: Cappa, Celentano (1′ st Tancredi), Russo (45’ st Rosania), De Cristofaro (37’ st Nembot), Di Cecco, Caiazza, Longo, Coletti, Martiniello, Loiodice (45’ st Cinque), Sansone (35’ st Sindic). A disposizione: Sarri, Muscatiello, Palumbo, Nembot, Alfarano. All: Feola.

NARDÒ: Milli, Frisenda, Centonze, Danucci, Trinchera, Stranieri, Mengoli (45’ st Natalucci), Trofo (26’ st Manfrellotti), Camara (37’ st Montaperto), Calemme, Cancelli (45’ st Colonna). A disposizione: Mirarco, Calabrese, Raia, Valzano, Angelini. All: Foglia Manzillo.

ARBITRO: Luca De Angeli di Milano (Barcherini-Bianchi).

NOTE: Ammonizioni: Coletti (C), Trofo (N ), De Cristofaro (C), Nembot (C). Espulsioni: Centonze (N ) rosso diretto per fallo su Martiniello. Recupero: 2′ pt, 6′ st.

TARANTO-FOGGIA 0-1

RETI: 10′ pt El Ouazni

TARANTO (3-4-3): Sposito, Allegrini (27’ st Van Ransbeeck), Ferrara, S. Manzo, L. Manzo, Matute (1’ st Oggiano), Guaita, Cuccurullo, Genchi (17’ st Actis Goretta), Avantaggiato (27’ st Pelliccia), Olcese. A disposizione: Carriero, Benvenga, Marino, Perrini, Masi. Allenatore: Luigi Panarelli.

FOGGIA (3-5-2): Fumagalli, Kourfalidis, Gentile, El Ouazni, Cittadino (21’ st Gemmi), Viscomi, Tortori (26’ st Anelli), Carboni, Campagna (15’ ST Staiano), Di Masi, Cadili. A disposizione: Di Stasio, Allegretti, Tedesco, Salines, Di Jenno, Cipolletta. Allenatore: Antonio Carafa.

ARBITRO: Mario Perri di Roma 1 (Parisi-Colavito).

NOTE: Ammoniti: Cadili (F), Matute (T), Viscomi (F), El Ouazni (F), Campagna (F), Oggiano (T), Ferrara (T) Espulso: Di Masi (F).

AGROPOLI-GELBISON 1-2

RETI: 6′ pt rig. e 23′ pt rig. Uliano (G), 34′ pt rig. Pagano (A)

AGROPOLI: Sanchez, Garofalo (43 st Tozzi), Matrone, Numerato, Bonfini, Guida, Carraffiello (14 st Solazzo), Cozzolino, Pagano, Doto, Orefice (45 st D’Ambrosio). All. Procopio.

GELBISON: Cefariello, Onda, Cassaro, Marin, De Gregorio, Mautone, Caruso (25 st De Foglio) Uliano, Simonetti (23 st Tandara), Tedesco (44 st Giordano), Orlando (13 st ori). All. Squillante.

ARBITRO: Luongo di Napoli.

NOCERINA-SORRENTO 2-2

RETI: 32 pt Fusco (S), 11 st Sorgente (N), 14 st rig. Liurni (N), 29 st Gargiulo (S)

NOCERINA: Pizzella; D’Anna, Calvanese, Campanella, De Siena; Martinelli, Monaco, Carrotta, Liurni (28’ st Liurni); Sorgente (43’ st Varriale), Cristaldi (16’ st Dieme). All. Esposito.

SORRENTO: Scarano; Pasqualino (27’ st Cuomo), D’Alterio, Fusco, Masullo; Costantino (18’ st Gargiulo), De Rosa; Alvino, Herrera,Vodopivec (27’ st Esposito); Bonanno (44’ st Cassata). All. Maiuri.

ARBITRO: Canci di Pescara.