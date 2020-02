DEGHI – È sempre più nera per gli orange, battuti in casa anche dal Barletta 1922

Sconfitta casalinga per la Deghi contro il Barletta 1922. Decidono Camporeale e Pignataro. Nonostante abnegazione e impegno, la squadra di casa cede nella ripresa sotto i colpi di un avversario che unisce qualità ed esperienza.

Dura poco più di un quarto d’ora la gara di Andrea Libertini, sceso in campo nonostante un guaio alla caviglia sinistra. Nella prima parte di frazione, le due contendenti restano guardinghe e cercano di non scoprirsi. Monopoli ha per due volte la palla sul destro, le conclusioni non trovano il bersaglio. Potente la conclusione di controbalzo di Di Silvestro che chiude una bella manovra costruita sulla sinistra, sfera di poco alta sulla traversa. Sul fronte opposto, Zingrillo calcia a giro e manda il pallone a sbattere sul palo.

La ripresa si apre con il vantaggio biancorosso. Camporeale controlla sul vertice destro dell’area di rigore e si inventa un sinistro a giro imparabile. La Deghi Calcio cerca di reagire, ma si scopre alle ripartenze avversarie. Al 27’, pallone nei 16 metri avversari, nessuno trova il guizzo giusto per concludere. Il cinismo del Barletta è tutto nel sinistro di Pignataro che incrocia una conclusione in diagonale per lo 0-2.

L’ingresso di Carrozza punta a dare maggiore imprevedibilità alla manovra orange, ma la scossa che potrebbe riaprire la partita non arriva.

Con la classifica da muovere, restano sempre 21 i punti, domenica prossima altro impegno casalingo al cospetto della Fortis Altamura.

IL TABELLINO

DEGHI-BARLETTA 1922 0-2

RETI: 7′ st Camporeale, 29′ st Pignataro

DEGHI: Isceri, Coronese (26’ st Carrozza), Paganelli, Paolillo (36’ st Vecchio), Deffo, Salto, Romano (16’ st Campioto), Di Silvestro, Stefanizzi, Monopoli, Libertini (17’ pt Miccoli). A disposizione: Nuzzaci, Palma E., Palma R., Pinto, Botrugno. All. Giuliatto.

BARLETTA 1922: Capossele, Aprile, Zingrillo, Diomande (48’ st Matera), Bruno, Bonasia, Gasbarre (1’ st Pizzulli), Milella (46’ st Di Terlizzi), Procida, Camporeale (23’ st Pignataro), Salamina (46’ st Zonno). A disposizione: Sansonna, Fanelli, Lamacchia, Di Monte. All. Tangorra.

ARBITRO: Aratri di Bari.

NOTE. Ammoniti: Salto (D), Romano (D), Bruno (B), Paolillo (D), Milella (B) – Calci d’angolo: 4-2 per il Barletta. Recupero: 2′ pt, 4′ st.

QUI RISULTATI E CLASSIFICA