UGENTO – Capitanata terra di conquista, i giallorossi passano anche sul campo del San Marco in Lamis

L’Ugento si conferma padrone della Capitanata. Dopo aver vinto contro Vieste e San Severo, i giallorossi sbancano anche il terreno del San Marco in Lamis con le reti di Sansò e di Pardo. Inutile il gol della bandiera dei padroni di casa, realizzato da Salerno negli spiccioli di tempo finali.

Parte bene la formazione di Iannacone, allenatore-giocatore del San Marco, che mette qualche brivido alla difesa ospite. Bravi prima Esposito poi Alessandrì a disinnescare le minacce dei locali. L’Ugento poi si riorganizza e alza il baricentro, costruendo due belle azioni con Maiolo, senza esito. Al riposo si va sullo 0-0.

I giallorossi ritornano in campo più concentrati e determinati e al 10′ passano: Sansò pennella un calcio di punizione fantastico che non lascia scampo a Catanzaro. I salentini potrebbero subito raddoppiare e ci riescono al 20′, con Pardo, che lascia partire un siluro da fuori sul quale il portiere di casa non appare esente da colpe. Il San Marco si getta in avanti alla ricerca del gol che potrebbe riaprire la sfida e ci riesce quando, però, è ormai troppo tardi: Salerno, al 43′, sigla il punto della bandiera ma il risultato non si modificherà più.

Questo il commento del ds ugentino, Loris Bavone, affidato al Nuovo Quotidiano di Puglia: “Siamo quarti in classifica e in piena zona playoff, essere la quarta forza del campionato di Eccellenza ci fa molto onore. Stiamo mantenendo il passo delle squadre che ci precedono. Il nostro obiettivo rimane sempre quello della salvezza, ci mancano pochissimi punti per tagliare il traguardo stagionale, ma, in questo momento, proviamo anche a guardare cosa succede davanti a noi, sebbene le squadre di testa abbiano ormai preso il largo e i playoff, a fine campionato, potrebbero anche non giocarsi per la regola dei sette punti tra seconda e terza. Ad ogni modo, la terra foggiana ci porta bene. Restiamo concentrati e pensiamo alla prossima gara contro l’Unione Calcio Bisceglie”.

IL TABELLINO

SAN MARCO-UGENTO 1-2

RETI: 10′ st Sansò (U), 20′ st Pardo (U), 43′ st Salerno (SM)

SAN MARCO: Catanzaro, Augelli (23′ st Gravina), Viola (43′ st Bevilacqua), Menicozzo, Ciano, De Cesare, Molenda, Perrone (38′ st Ricci), Salerno, Coco (15′ st Iannacone), Quitadamo. All.: Parisi.

UGENTO: Esposito, Iannone, Martinez, Maiolo, Signore, Alessandrì, Magagnino, Sansò, Sciacca (29′ st Garcia), Regner (42′ st Pasca), Pardo (26′ st Marasco). All.: Oliva.

ARBITRO: Tropiano di Bari.

NOTE: ammoniti Augelli, Salerno, Magagnino, Alessandrì, Regner.

