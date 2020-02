GALLIPOLI – Un super Tusiano condanna i giallorossi e regala il successo all’Orta Nova

Si ferma a sei la striscia di risultati utili consecutivi per il Gallipoli, con gli uomini di mister Andrea Salvadore che cadono contro l‘Orta Nova, trascinata da uno straripante Tusiano, autore di una tripletta.

L’impatto al match è tutto di marca locale, con gli ortesi che passano in vantaggio dopo un solo giro di lancette con la prima marcatura di Tusiano abile a correggere in rete un cross dalla sinistra di Monopoli. Il Gallipoli non ci sta e la reazione di Portaccio e compagni è praticamente immediata. Minuto 15, sugli sviluppi di una rimessa laterale, il brasiliano Tardini non ci pensa su due volte e con una spettacolare rovesciata sorprende Micale. Alla mezz’ora Tusiano si mette in proprio, riportando i vantaggio i suoi al termine di una bella azione personale. Pasanno soli cinque minuti ed è ancora l’11 biancazzurro a concedere il tris, coronando nel migliore dei un altro interessantissimo assolo , che vale un il doppio vantaggio per i padroni di casa.

Nella seconda frazione di gioco i giallorossi partono con il piede sull’acceleratore, mettendo alle corde all’Orta Nova e sfiorando a più riprese il punto del 3-2, ma un super Micale e i legni dicono di no alla formazione guidata da Andrea Salvadore. A quattro minuti dal novantesimo arriva però il gol che riapre la contesa, con Carrozzo che dagli undici metri spiazza l’estremo difensore di casa, dando nuova verve alla contesta. Nei sette lunghissimi minuti di recupero, il Gallipoli trova anche la via del pareggio, ma uno degli assistenti del signor Mazzer di Conegliano, annulla per una presunta posizione di fuorigioco. Termina quindi 3-2 in favore dell’Orta Nova lo scontro salvezza della ventiduesima giornata, con il Gallipoli che resta comunque fuori dalla zona rossa della graduatoria. Domenica al Bianco arriva la Vigor Trani dell’ex Mattia Negro.

IL TABELLINO

ORTA NOVA-GALLIPOLI 3-2

RETI: 1′ pt, 31′ pt e 35′ pt Tusiano (ON), 16′ pt Tardini (G), 41′ st Carrozzo rig. (G)

ORTA NOVA: Micale, D’Aries, Della Pace, Lamatrice (35′ st Fiore), Lacerenza, Monopoli A., Monopoli M. (33′ st Di Dedda), Russo, Vitale (22′ st Foschino), Ragno (38′ st Vigliotti), Tusiano (21′ st Pelosi). All. Carbone.

GALLIPOLI: Bacca, Gubello (1′ st De Leo), De Luca (1′ st Annis), Calabuig, Carrozzo, Suhs, De Iudicibus (17′ st Porcino), Alcazar, Cortese (1′ st Marti), Tardini, Portaccio. All. Salvadore.

ARBITRO: Mazzer di Conegliano.

