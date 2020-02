OTRANTO – Il veleno è nella coda, Ricucci e Albano fanno gioire il Vieste

Domenica amara per l’Otranto, con Mariano e compagni che nel delicatissimo scontro salvezza della ventiduesima giornata contro l‘Atletico Vieste, subiscono una clamorosa rimonta nei minuti finali, cedendo il passo alla formazione ospite, che grazie al successo firma anche il sorpasso in classifica, mettendo gli idruntini a ridosso della zona playout.

L’approccio alla gara è tutto di marca locale, con un ispirato Villani che tra il 27′ e il 29′ sfiora per ben due volte il gol del vantaggio. L’Otranto però insiste e al 35′ i biancazzurri passano. Gramazio atterra Palazzo in area di rigore, costringendo il signor Valentini di Brindisi a concedere il penalty. Dagli undici metri Caroppo è glaciale e non sbaglia, portando i suoi sull’1-0 all’intervallo.



Nella seconda frazione l’Atletico Vieste ci prova con più convinzione, ma l’Otranto gestisce bene, non concedendo praticamente nulla alla formazione garganica; ad un solo minuto da l 45′, il giudice di gara concede un nuovo calcio di rigore, tra le vibranti proteste dei padroni di casa. Dal dischetto, De Vita si lascia ipnotizzare da Caroppo, ma sulla respinta Ricucci anticipa tutti, mettendo in rete il gol del pareggio. Come se non bastasse, nel primo minuto di recupero per l’Otranto si materializza la più clamorosa delle beffe. Albano si mette in proprio e con una splendida conclusione da fuori batte per la seconda Caroppo, regalando all’Atletico Vieste un clamoroso successo. Domenica gli uomini di mister Bruno cercheranno il pronto riscatto nell’importantissima trasferta di San Severo

IL TABELLINO

OTRANTO-VIESTE 1-2

RETI: 35′ pt Caroppo rig. (O), 44′ st Ricucci (V), 46′ st Albano (V)

OTRANTO: Caroppo, Schirinzi, Mangione, Diarra, Nacci, Cisternino, Plevi, Bolognese, Palazzo, Villani (44′ st Mancarella), Trovè. All. Bruno.

VIESTE: Romano, Sangare, Lucatelli, Gramazio (12′ st Vulcano), Ranieri, Caruso, De Vita, Ricucci, Raiola, Suria, Prieto (18′ st Albano). All. Bonetti.

ARBITRO: Valentini di Brindisi.

NOTE: Caroppo respinge un rigore di De Vita al 45′ st.

QUI RISULTATI E CLASSIFICA