ECCELLENZA – Il Martina fa un favore al Molfetta. In coda è caos, o quasi: tutti i tabellini della 22ª giornata

Allunga in classifica il Molfetta che dilaga ad Altamura e approfitta del mezzo passo falso del Corato, fermato a Martina sul pari. Per i ragazzi di mister Caroli si tratta del primo punto dopo quattro sconfitte consecutive. Crolla anche la Vigor Trani, travolta a Bisceglie, e Ugento e Barletta accorciano sul terzo posto, ora distante solo tre punti. Incombe, però, la regola dei sette punti: finisse cosi, i playoff non si giocherebbero perché tra seconda e terza ci sono dieci lunghezze. In coda è caos o quasi: il San Severo continua a fare punti, la Deghi è ferma a 21, l’Otranto getta via una vittoria negli ultimi due minuti, il Gallipoli esce con le ossa rotte da Orta Nova.

I tabellini della ventiduesima giornata di Eccellenza pugliese:

OTRANTO-VIESTE 1-2

RETI: 35′ pt Caroppo rig. (O), 44′ st Ricucci rig. (V), 46′ st Albano (V)

OTRANTO: Caroppo, Schirinzi, Mangione, Diarra, Nacci, Cisternino, Plevi, Bolognese, Palazzo, Villani (44′ st Mancarella), Trovè. All. Bruno.

VIESTE: Romano, Sangare, Lucatelli, Gramazio (12′ st Vulcano), Ranieri, Caruso, De Vita, Ricucci, Raiola, Suria, Prieto (18′ st Albano). All. Bonetti.

ARBITRO: Valentini di Brindisi.

SAN MARCO-UGENTO 1-2

RETI: 10′ st Sansò (U), 20′ st Pardo (U), 43′ st Salerno (SM)

SAN MARCO: Catanzaro, Augelli (23′ st Gravina), Viola (43′ st Bevilacqua), Menicozzo, Ciano, De Cesare, Molenda, Perrone (38′ st Ricci), Salerno, Coco (15′ st Iannacone), Quitadamo. All.: Parisi.

UGENTO: Esposito, Iannone, Martinez, Maiolo, Signore, Alessandrì, Magagnino, Sansò, Sciacca (29′ st Garcia), Regner (42′ st Pasca), Pardo (26′ st Marasco). All.: Oliva.

ARBITRO: Tropiano di Bari.

NOTE: ammoniti Augelli, Salerno, Magagnino, Alessandrì, Regner.

DEGHI-BARLETTA 1922 0-2

RETI: 7′ st Camporeale, 29′ st Pignataro

DEGHI: Isceri, Coronese (26’ st Carrozza), Paganelli, Paolillo (36’ st Vecchio), Deffo, Salto, Romano (16’ st Campioto), Di Silvestro, Stefanizzi, Monopoli, Libertini (17’ pt Miccoli). A disposizione: Nuzzaci, Palma E., Palma R., Pinto, Botrugno. All. Giuliatto.

BARLETTA 1922: Capossele, Aprile, Zingrillo, Diomande (48’ st Matera), Bruno, Bonasia, Gasbarre (1’ st Pizzulli), Milella (46’ st Di Terlizzi), Procida, Camporeale (23’ st Pignataro), Salamina (46’ st Zonno). A disposizione: Sansonna, Fanelli, Lamacchia, Di Monte. All. Tangorra.

ARBITRO: Aratri di Bari.

NOTE. Ammoniti: Salto (D), Romano (D), Bruno (B), Paolillo (D), Milella (B) – Calci d’angolo: 4-2 per il Barletta. Recupero: 2′ pt, 4′ st.

ORTA NOVA-GALLIPOLI 3-2

RETI: 1′ pt, 31′ pt e 35′ pt Tusiano (ON), 16′ pt Tardini (G), 41′ st Carrozzo rig. (G)

ORTA NOVA: Micale, D’Aries, Della Pace, Lamatrice (35′ st Fiore), Lacerenza, Monopoli A., Monopoli M. (33′ st Di Dedda), Russo, Vitale (22′ st Foschino), Ragno (38′ st Vigliotti), Tusiano (21′ st Pelosi). All. Carbone.

GALLIPOLI: Bacca, Gubello (1′ st De Leo), De Luca (1′ st Annis), Calabuig, Carrozzo, Suhs, De Iudicibus (17′ st Porcino), Alcazar, Cortese (1′ st Marti), Tardini, Portaccio. All. Salvadore.

ARBITRO: Mazzer di Conegliano.

A. BARLETTA-AT SAN SEVERO 1-2

RETI: 6′ pt Morra A. (SS), 15′ st Morra C. (SS), 47′ st Tupputi (AB)

A. BARLETTA: Dicandia, Ngracanj, Rizzi R., Losappio (15 pt Cormio), Floris, Di Meo (23 st Tupputi), Pensa (23 st Piarulli), Guacci, D’Onofrio, Albrizio 16 st Lomuscio), Di Federico (16 st Di Noia). All. Iannone.

SAN SEVERO: Domingo, Burdo, Galullo, Dinielli, Mastrodonato (32 st Santos), Dell’Aquila, Morra A. 845 st Sanè), Rubino, D’Angelo, Kone, Villani (8′ st Morra C.). All. Cavallo.

ARBITRO: Lovascio di Molfetta.

MARTINA-CORATO 1-1

RETI: 7′ st Quarta (C), 30′ st Gallù (M)

MARTINA: Lizzano, Bari (26′ st Semeraro), Gallù, Solito, Anglani, Labellarte, Guarino, Fumarola, Faccini, Brescia (15′ pt Serio), Bianchi. All.: Caroli.

CORATO: Addario, Lezzi, Santoro, Vicedomini, Camasta, Di Bari, Quarta, Caputo (26′ st Touray), Leonetti (15′ st Di Rito), Falconieri (44′ st Agodirin), Petitti (19′ st D’Arcante). All.: Pizzulli.

ARBITRO: Consales di Foggia.

NOTE: ammoniti Bianchi, Gallù, Vicedomini, Petitti, Falconieri, Quarta. Spettatori 300 circa.

F. ALTAMURA-MOLFETTA 2-4

RETI: 20′ pt Ciriolo (A), 34′ pt Anaclerio (M), 8′ st Ventura (M), 10′ st Scialpi (M), 30′ st Portoghese (A), 34′ st Morra (M)

F. ALTAMURA: Ancona, Loiudice, Ricco, Lenoci, Colaianni (24 st Lieggi), Ardino (11 st Portoghese), Greco (1′ st Moretti), Cannito, Ciriolo (35′ pt De Giglio), Desantis (32′ st Daugenti), Fumai. All. Maurelli.

MOLFETTA: Tucci, Pinto, Monteduro (33 st Schirone), Cianciaruso, Anaclerio (43 st Grazioso), Lorusso, Lavopa (22 st Vitale), Barrasso, Morra, Scialpi (13 st Legari), Ventura (26 st Triggiani). All. Bartoli.

ARBITRO: Spina di Barletta.

UC BISCEGLIE-VIGOR TRANI 4-1

RETI: 12′ pt Mazzilli (VT), 35′ pt e 15′ st Cicerello (B), 4′ st e 9′ st Lorusso (B)

UC BISCEGLIE: Di Bari, Zinetti, Losacco, Cordisco, Bufi (32 st Palumbo), Dispoto, Papagni (35 st Preziosa), Guerra, Lorusso (24 st Binetti), Compierchio (11 st Musa), Cicerello (41 st Sannicandro). All. Di Simone.

VIGOR TRANI: Orizzonte, Colella, Muciaccia, Dentamaro (25 st Fanelli), Bartoli (1′ st Dell’Era), Cicerello (37′ st Schirizzi), Ceglie, Mazzilli, Musa (35 st Moretti), Negro, Stancarone (16 st Caruso). All. Sisto.

ARBITRO: Palmieri di Brindisi.