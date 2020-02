Il Casarano vince per 2-1 contro il Grumentum e aggancia il Taranto al quinto posto in classifica, ma non convince. La partita fatica a decollare. Le due compagini si studiano a lungo, evitando di scoprirsi. Il primo tiro in porta è di marca rossoazzurra e giunge al 12’ con Giacomarro che calcia dal limite, ma…