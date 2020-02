TARANTO – Il derby è del Foggia, decide un guizzo dell’ex El Ouazni

(di Cosimo LENTI) – Il Taranto perde il derby tra le mura amiche contro il Foggia, a decidere la contesa è la rete dell’ex El Ouazni. Allo Iacovone è andata in scena una partita brutta e molto spezzettata dai numerosi falli.

LA CRONACA: Al 10’ arriva subito il gol dei rossoneri, che ne approfittano per portarsi in vantaggio, sfruttando un errore della retroguardia ionica: El Ouazni si presenta davanti a Sposito e lo trafigge con il suo destro. Il Taranto si vede solo al 33’: Guaita crossa dall’out di destra e Olcese colpisce di testa ma debolmente. Il Foggia va vicino al raddoppio al 34’: dopo una punizione, El Ouazni colpisce di testa, ma Sposito è prodigioso e manda in angolo. La prima frazione di gioco termina così, con i dauni in vantaggio di una rete.

La seconda frazione di match parte con una occasionissima per i rossoneri: al 5’ Campagna vola in contropiede, ma spara addosso a Sposito. Il Taranto esce allo scoperto, e al 17’ sfiora la rete: Olcese dopo una bella azione personale, spara alto. La partita si infiamma al 24’, quando i dauni rimangono in 10 uomini per l’espulsione di Di Masi. Al 43’ Van Ransbeeck, servito da Oggiano, manda alto. Gli uomini di Panarelli provano il forcing finale, Oggiano al 45’ crossa sulla testa di Cuccurullo, che non riesce a mettere la palla in rete. Il Taranto allo scadere va vicinissimo alla rete: Pelliccia mette in mezzo al 51’, Oggiano tutto solo di testa manda la sfera sul palo. La contesa termina dopo ben sette minuti di recupero e con la vittoria dei dauni che sbancano lo Iacovone.

Gli uomini di Panarelli dovranno subito smaltire questa sconfitta e domenica prossima dovranno affrontare il Team Altamura in trasferta.

IL TABELLINO

Taranto, Stadio Iacovone

domenica 9 febbraio 2020, ore 14:30

Serie D girone H 19/20 – giornata 23

TARANTO-FOGGIA 0-1

RETI: 10′ pt El Ouazni

TARANTO (3-4-3): Sposito, Allegrini (27’ st Van Ransbeeck), Ferrara, S. Manzo, L. Manzo, Matute (1’ st Oggiano), Guaita, Cuccurullo, Genchi (17’ st Actis Goretta), Avantaggiato (27’ st Pelliccia), Olcese. A disposizione: Carriero, Benvenga, Marino, Perrini, Masi. Allenatore: Luigi Panarelli.

FOGGIA (3-5-2): Fumagalli, Kourfalidis, Gentile, El Ouazni, Cittadino (21’ st Gemmi), Viscomi, Tortori (26’ st Anelli), Carboni, Campagna (15’ ST Staiano), Di Masi, Cadili. A disposizione: Di Stasio, Allegretti, Tedesco, Salines, Di Jenno, Cipolletta. Allenatore: Antonio Carafa.

ARBITRO: Mario Perri di Roma 1 (Parisi-Colavito).

NOTE: Ammoniti: Cadili (F), Matute (T), Viscomi (F), El Ouazni (F), Campagna (F), Oggiano (T), Ferrara (T) Espulso: Di Masi (F).

