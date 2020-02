NARDÒ – Un guizzo di Martiniello interrompe la striscia positiva granata. A Cerignola finisce 2-1

Si ferma a dieci la striscia di risultati utili consecutivi per il Nardò, con la formazione granata che nella difficilissima trasferta di Cerignola, tiene testa ai padroni di casa per quasi tutto il match, passando anche in vantaggio grazie a Calemme, ma Longo prima ed un guizzo di Martiniello nei minuti finali fissano il punteggio sul definitivo 2-1 in favore dei gialloblù.

La partenza è tutta a favore del Cerignola, con Sansone che dopo un solo minuto di gioco ci prova con una bella sforbiciata volante, ma sfera non inquadra lo specchio. Il Nardó passato lo spavento iniziale si riorganizza provando a pungere i padroni di casa. Al quarto d’ora di gioco, Trofo calcia alto da buonissima posizione. Poco dopo è Calemme a provarci da fuori area al termine di una bella azione personale, con la sfera che termina alta di poco. Al minuto 22 il Nardò mette la freccia. Bella serpentina di Mengoli che entra in area, intervento falloso di Martiniello e calcio di rigore per i granata. Dal dischetto si presenta Calemme, Cappa para, la palla però sbatte sul palo e viene ribattuta in rete dal numero 10 ospite che regala quindi un pesantissimo vantaggio ai suoi. Il Cerignola sembra accusare il colpo dello svantaggio, con gli uomini di mister Feola che faticano a trovare le giuste contromosse. L’unica occasione degna di nota arriva proprio sulla sirena, con Luca Russo che ci prova con una rasoiata che termina al lato di un soffio.

Nella seconda frazione dagli spogliatoi esce un Cerignola più convinto e aggressivo. Al terzo minuto di gioco di padroni trovano subito il gol del pareggio. Russo apparecchia per il colpo di testa in anticipo sul primo palo di Longo che non lascia scampo all’incolpevole Milli, fissando il punteggio sul momentaneo 1-1. Il Nardò non ci sta e prova a rispondere con Camara, ma la sua conclusione in ripartenza termina alta. Al 18′, Martiniello calcia largo da buona posizione. Quattro minuti più tardi è Loiodice a provarci con una bella acrobazia che non porta però gli effetti sperati. Scampata la sfuriata gialloblù, il Nardò torna a difendersi con ordine e quando tutto sembra portare all’undicesimo risultato utile consecutivo, ecco che si materializza la beffa. Minuto 44, Russo mette in area di rigore la palla della disperazione, la difesa ospite non appare molto reattiva e Martiniello sbuca alle spalle di tutti depositando in rete il punto del definitivo 2-1. Nei sei minuti di recupero c’è tempo anche per un espulsione di Centonze, per un brutto fallo proprio su Martiniello. Termina quindi con una sconfitta la trasferta di Cerignola per il Nardò, con la formazione granata che al netto anche degli altri risultati, torna nuovamente in zona playout. Domenica al Giovanni Paolo II arriva il Grumentum.

IL TABELLINO



Cerignola, Stadio “Monterisi”

domenica 9 febbraio 2020 ore 15

Serie D Girone H, giornata – 23

AUDACE CERIGNOLA – NARDÒ 2-1

RETI: 22’ pt Calemme (N), 3’ st Longo (C), 44’ st Martiniello (C)

AUDACE CERIGNOLA: Cappa, Celentano (1′ st Tancredi), Russo (45’ st Rosania), De Cristofaro (37’ st Nembot), Di Cecco, Caiazza, Longo, Coletti, Martiniello, Loiodice (45’ st Cinque), Sansone (35’ st Sindic). A disposizione: Sarri, Muscatiello, Palumbo, Nembot, Alfarano. All: Feola.

NARDÒ: Milli, Frisenda, Centonze, Danucci, Trinchera, Stranieri, Mengoli (45’ st Natalucci), Trofo (26’ st Manfrellotti), Camara (37’ st Montaperto), Calemme, Cancelli (45’ st Colonna). A disposizione: Mirarco, Calabrese, Raia, Valzano, Angelini. All: Foglia Manzillo.

ARBITRO: Luca De Angeli di Milano (Barcherini-Bianchi).

NOTE: Ammonizioni: Coletti (C), Trofo (N ), De Cristofaro (C), Nembot (C). Espulsioni: Centonze (N ) rosso diretto per fallo su Martiniello. Recupero: 2′ pt, 6′ st.

