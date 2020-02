VIRTUS FRANCAVILLA – Che beffa! L’Avellino strappa un punto all’ultimo respiro: risultati e classifica dopo la 25ª

Pareggio beffa per la Virtus Francavilla che, al 94′, vede sfumare la vittoria contro un caparbio Avellino in inferiorità numerica. Risultato che lascia molta amarezza tra le fila biancazzurre ma anche nei sostenitori che hanno presenziato al “Giovanni Paolo II”.

Dopo un buon avvio della squadra di casa, gli irpini riescono a riequilibrarsi e a farsi minacciosi dalle parti di Poluzzi. La rete che sblocca l’equilibrio, però, è di marca locale: è il minuto 41 quando il portiere ospite rinvia in maniera imprecisa un forte tiro di Zenuni. La palla ritorna sui piedi del calciatore biancazzurro che, da 30 metri, rimanda la sfera verso la porta dell’Avellino, insaccando, a pali sguarniti.

La Virtus sembra controllare la gara, salendo in cattedra a centrocampo. L’espulsione di Laezza, per doppia ammonizione, sembra mettere la gara sui binari della squadra dello squalificato Trocini. Ma non è così: Albertini commette fallo in area, dal dischetto si presenta Di Paoloantonio che si fa respingere il tiro da Poluzzi ma, sulla respinta, è lo stesso calciatore biancoverde a ribadire in porta il pallone dell’1-1 finale. Domenica difficile trasferta sul campo della Ternana.

VIRTUS FRANCAVILLA-AVELLINO 1-1

RETI: 41′ pt Zenuni (VF), 49′ st Di Paolantonio (A)

VIRTUS FRANCAVILLA: Poluzzi, Delvino, Marino, Caporale, Albertini, Mastropietro, Zenuni, Risolo (39′ st Castorani), Gallo (39′ st Sperandeo), Marozzi (27′ st Di Cosmo), Perez (39′ st Baclet). All. Ginobili (Trocini squalificato).

AVELLINO: Dini, Rizzo (1′ st De Marco), Celiak, Laezza, Parisi, Micovski, Paoloantonio, Illanes, Ferretti (10′ st Zullo), Izzillo (10′ st Sandomenico), Pozzebon (28′ st Alfageme). All. Padovano (Capuano squalificato).

ARBITRO: Ricci di Firenze.

NOTE: espulso Laezza (A) al 39′ st per doppia ammonizione. Al 49′ st Poluzzi (VF) respinge un rigore di Di Paoloantonio (A).

RISULTATI (giornata 25): Casertana-Bisceglie 0-0, Cavese-Catania 0-1, Monopoi-Bari 2-2, Picerno-Vibonese 0-0, Reggina-Ternana questa sera h 20.45, Rende-Paganese 0-0, Rieti-Catanzaro 1-4, Sicula Leonzio-Potenza 4-1, Virtus Francavilla-Avellino 1-1, Viterbese-Teramo 2-0.

CLASSIFICA: Reggina 56; Bari 51; Monopoli e Ternana 48; Potenza 45; Catanzaro 41; Teramo 37; Catania 36; Viterbese 35; Cavese 32; Paganese e Virtus Francavilla 31; Casertana e Avellino 30; Vibonese 29; Picerno 26; Bisceglie 19; Sicula Leonzio e Rende 16; Rieti 12.

PROSSIMO TURNO (15-16 feb.): Teramo-Monopoli, Bisceglie-Sicula Leonzio, Catania-Reggina, Catanzaro-Casertana, Vibonese-Viterbese, Avellino-Cavese, Bari-Picerno, Paganese-Rieti, Potenza-Rende, Ternana-Virtus Francavilla (dom. h 17.30).