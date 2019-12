ECCELLENZA – Il big-match è del Molfetta, ma il Corato non ci sta. Tutti i tabellini della 15ª giornata

Il Molfetta si aggiudica il rocambolesco scontro al vertice col Corato e lo affianca in classifica dopo 15 giornate. Ma la sfida di cartello ad alta quota potrebbe avere un seguito da parte del Giudice sportivo, giacché la gara è stata sospesa per 17 minuti dopo che il calciatore del Corato Olibardi era stato colpito da un oggetto piovuto dagli spalti, con conseguente uscita in barella e controllo medico in ospedale. Tre i cartellini rossi estratti dall’arbitro Liotta: prima a Quarta, poi a Touray, poi a Santoro, tutti per proteste. Le reti dell’incontro portano la firma di Ventura e Saani. Il Barletta si aggiudica il derby della Bat di misura sulla Vigor Trani. Il Martina non va oltre il pari a San Marco in Lamis.

Tutti i tabellini della 15esima giornata:

ALTO TAVOLIERE SAN SEVERO-UGENTO 1-3

RETI: 34’ pt Sciacca (U), 22’ st Castrì (U), 30’ st Sansò (U), 31’ st Mastrodonato (SS)

AT SAN SEVERO: Domingo, D’Angelo, Burdo, Dell’Aquila, Galullo, Dinielli, Del Fuoco (36’ st Konè), Morra A. (11’ st Barisciani), Morra C., Villani (21’ st Mastrodonato), Rubino (44’ st Fantasia). D.Acc.: Dell’Aquila.

UGENTO: Esposito, Iannone, Signore, Solidoro U., Pasca, Martinez (40’ st Alessandrì), Magagnino, Sansò, Sciacca (46’ st Regner), Mosca (18’ st Castrì), Pardo (44′ st Dieme). All.: Oliva.

ARBITRO: Spina di Barletta

NOTE: ammoniti Burdo, Galullo, Morra A., Morra C., Barisciani, Solidoro U., Regner. Recupero: 1’ pt, 5’ st.

OTRANTO-UNIONE CALCIO BISCEGLIE 2-1

RETI: 5′ pt Caroppo rig. (O), 44′ pt Calò (O), 8′ st Lorusso (UC)

OTRANTO: Caroppo, Schirinzi, Vergari, Diarra, Nacci, Cisternino, Calò, Mariano, Trovè (37 st Plevi), Villani (37 st Palazzo), Bolognese. All. Bruno.

UNIONE CALCIO BISCEGLIE: Di Pari, Palumbo (7 st Bufi),Preziosa, Andriano, Dispoto, Cordisco, Cicerello (30 st Compierchio), Zinetti (1 st lorusso), Musa, papagni (1 st Gallo), Binetti (16 st Guerra). All. Di Simone.

ARBITRO: Tropiano di Bari.

VIESTE-GALLIPOLI 1-1

RETI: 37 pt Cortese (G), 5 st De Vita (V)

VIESTE: Romano, Lucatelli (40 st Sicuro), Pipoli (18 st Ricucci), Tantimonaco (1 st Graazio), Sollitto, Caruso, De Vita (30 st Prieto), Ranieri, Andrada (21 st Raiola), Colella, Albano. All. Bonetti.

GALLIPOLI: Bacca, Gubello, De Luca, De Leo, Carrozzo, Suhs, Alemanni (34 st Porcino), Alcazar (34 st Stifani), Cortese, Tardini (6 st Marti), Portacco A. All. Salvadore.

ARBITRO: Laraspata di Bari.

NOTE: Espulso Sollitto al 15′ st.

DEGHI-AUDACE BARLETTA 2-1

RETI: 46 pt Palma E. (D), 11 st Cormio D. (AB), 22 st Salto (D)

DEGHI: Laghezza, Pinto, Muci, Paolillo, Greco, Salto, Palma E., Romano (45 st Dan Almajiri), Campioto (25 st Stefanizzi), Monopoli, Libertini. All. Giuliatto.

AUDACE BARLETTA: Di Candia, Rizzi G. (39 st Crudo), Floris, Rizzi R., Losappio, Albanese (25 st Lomuscio), Ngracanj, Guacci (8 st Dinoia), Terrone, Iorio, Cormio D. (31 st Valido). All. Iannone.

ARBITRO: Caldararo di Lecce.

MOLFETTA-CORATO 2-0

RETI: 44 pt Ventura, 15 st Saani

MOLFETTA: Musacco, Pinto, Monteduro, Cianciaruso, Anaclerio, Lorusso, Lavopa (49 st Legari), Barrasso, Saani, Scialpi, Ventura. All. Bartoli.

CORATO: Addario, Zangla (17 st Olibardi, 40 st Lezzi), Santoro, Vicedomini, Vergori, Camasta (7 st Di Bari), Quarta, D’Arcante, Leonetti, Falconieri, Touray. All. Di Domenico.

ARBITRO: Liotta di Castellammare.

NOTE: espulsi al 23 pt Quarta, al 16 st Touray, al 26 st Santoro, tutti per proteste.

BARLETTA-VIGOR TRANI 3-2

RETI: 7 pt Varsi (B), 34 pt e 39 pt Pignataro (B), 12 st e 27 st Negro (VT)

BARLETTA 1922: Leuci,, Fanelli, Aprile, Bonasia, Lamacchia, Milella, Camporeale (29 st Diomande), Pizzulli, Procida (45 st Zingrillo), Pignataro, Varsi. All. Tangorra.

VIGOR TRANI: Pellegrino, Muciaccia (37 st Stancarone), Bartoli, Campabella (1 st Stella), Lampugnani, Schirinzi (20 st Caruso), Dentamaro, Partipilo (1 st Mazzilli), Negro, Picci, Fumai. All. Sisto.

ARBITRO: Sciolti di Lecce.

SAN MARCO-MARTINA 1-1

RETI: 32 pt Amodio (M), 35 st Menicozzo (SM)

SAN MARCO: Ruznic, Coco (43 st Iannacone), Montemitro, Menicozzo, Ciano, De Cesare, Grasso, Viola (36 st Bevilacqua), Salerno, Quaresimale (1 st Molenda), Quitadamo. All. Iannacone.

MARTINA: Rollo, Ruscigno (36 st Salamina), Marangi, Morales, Anglani, Gazquez, Amato, Fumarola, Di Rito, Amodio (23 st Mummolo), Delgado. All. Marasciulo.

ARBITRO: Salomone di Bari.

