Tutto fermo in cima alla classifica cannonieri. Pignataro segna una doppietta nel 3-2 del Barletta al Trani e si porta a quota otto. Settima rete per Ventura del Molfetta, che apre le marcature nel 2-0 al Corato e per Amodio, autore del momentaneo gol del vantaggio del Martina sul San Marco. Doppietta anche per Negro…