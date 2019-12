La sedicesima giornata del campionato di Serie D girone H è quella dell’aggancio in classifica del Foggia sul Bitonto, con i rossoneri che grazie allo 0-1 ottenuto sul campo del Francavilla infilano il tredicesimo punto in cinque uscite, quello giusto per concludere la rincorsa sui neroverdi. Gli uomini di Roberto Taurino incappano in un pareggio…