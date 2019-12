DEGHI – Palma e Salto trafiggono l’Audace Barletta, gli orange svoltano a 19 punti

Quinta, pesante, vittoria stagionale per la Deghi che, sul terreno amico, ha la meglio di misura dell’Audace Barletta, chiudendo il girone d’andata con 19 punti, insieme all’Altamura, lasciandosi alle spalle altre sei formazioni.

Il buon avvio di gara dei salentini viene premiato in zona recupero della prima frazione, quando Pinto trova la testa di Eugenio Palma che trafigge Di Candia, in precedenza decisivo sullo stesso Palma, ma anche su Libertini e Monopoli.

La gioia del vantaggio, per gli orange, dura, però, poco: al minuto 11 della ripresa Cormio D. si accentra e mette alle spalle dell’incolpevole Laghezza. La Deghi, però, si riorganizza e trova il nuovo vantaggio con il neo arrivato Salto che stacca di testa e spedisce il pallone alle spalle di De Candia. Nel finale, protesta barlettana per un presunto fallo in area di rigore dei salentini, ma Caldararo non interviene, consegnando alla Deghi tre punti pesantissimi in chiave salvezza. Domenica prossima si chiuderà il 2019 ancora sul terreno amico, contro la corazzata Corato.

IL TABELLINO

DEGHI-AUDACE BARLETTA 2-1

RETI: 46 pt Palma E. (D), 11 st Cormio D. (AB), 22 st Salto (D)

DEGHI: Laghezza, Pinto, Muci, Paolillo, Greco, Salto, Palma E., Romano (45 st Dan Almajiri), Campioto (25 st Stefanizzi), Monopoli, Libertini. All. Giuliatto.

AUDACE BARLETTA: Di Candia, Rizzi G. (39 st Crudo), Floris, Rizzi R., Losappio, Albanese (25 st Lomuscio), Ngracanj, Guacci (8 st Dinoia), Terrone, Iorio, Cormio D. (31 st Valido). All. Iannone.

ARBITRO: Caldararo di Lecce.

