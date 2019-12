GALLIPOLI – A Vieste un pareggio che lascia l’amaro in bocca

Un pari che lascia un po’ di amaro in bocca quello conquistato dal Gallipoli sul campo del Vieste, che chiude la gara in dieci uomini per l’espulsione di Sollitto al 15′ della ripresa.

Gara veloce col Vieste che prova la conclusione in porta al 20′ con Colella, mira imprecisa. Al 37′ vantaggio salentino con Cortese che sfrutta nel migliore dei modi un cross di De Luca dalla destra. Poco dopo, Tardini va vicino al raddoppio, Romano interviene in due tempi.

Nella ripresa si fa più pericoloso il Vieste che prima sfiora il pari con Andrada, il cui tiro si stampa sul palo, poi riesce a riequilibrare il punteggio con un gol di De Vita su cross di Albano. Inutili i tentativi di salvataggio in extremis di Gubello e Carrozzo. Il Gallo, nell’ultima mezzora, non riesce a capitalizzare la superiorità numerica e si deve accontentare di un punto, salendo a quota 15 proprio come il Vieste e in compagnia anche dell’Orta Nova.

Domenica prossima, chiusura d’anno col Derby dei Due Mari a Otranto.

IL TABELLINO

VIESTE-GALLIPOLI 1-1

RETI: 37 pt Cortese (G), 5 st De Vita (V)

VIESTE: Romano, Lucatelli (40 st Sicuro), Pipoli (18 st Ricucci), Tantimonaco (1 st Graazio), Sollitto, Caruso, De Vita (30 st Prieto), Ranieri, Andrada (21 st Raiola), Colella, Albano. All. Bonetti.

GALLIPOLI: Bacca, Gubello, De Luca, De Leo, Carrozzo, Suhs, Alemanni (34 st Porcino), Alcazar (34 st Stifani), Cortese, Tardini (6 st Marti), Portacco A. All. Salvadore.

ARBITRO: Laraspata di Bari.

NOTE: Espulso Sollitto al 15′ st.

