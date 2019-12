OTRANTO – Altri tre punti di platino, archiviata anche la pratica Unione Calcio Bisceglie

Dopo quelli di domenica scorsa sul campo dell’Audace Barletta, arrivano altri tre punti di platino per l’Otranto di Gigi Bruno che supera di misura l’Unione Calcio Bisceglie sul sintetico del “Nachira”.

Gara che si sblocca subito per i padroni di casa, in gol al 5′ con un rigore realizzato dal portiere Caroppo e decretato per fallo di Zinetti su Villani. I salentini, sull’onda dell’entusiasmo, sfiorano anche il raddoppio con Villani, due volte e colpiscono una traversa con Diarrra alla mezzora. L’Unione si fa viva con un colpo di testa di Dispoto che sorvola la traversa. Dopo un buon intervento di Di Bari su Calò, l’Otranto, poi, raddoppia: conclusione da fuori di Cisternino con palla deviata sulla traversa da Di Bari, arriva Calò sulla respinta e palla in porta per la seconda volta.

Nella ripresa, l’Unione si rifa sotto al minuto 8, segnando il gol che potrebbe riaprire la sfida con Lorusso, bravo a capitalizzare un assist di Binetti. Gli ospiti prendono coraggio e provano ad agguantare il pareggio prima con Cordisco, su cui interviene Caroppo, poi con Musa, il cui colpo di testa viaggia alto sulla traversa.

Finisce con la vittoria per l’Otranto che gira la boa di metà campionato a 21 punti, cifra che, classifica alla mano, vale quasi un posto playoff. Domenica, chiusura d’anno in grande stile col derby interno contro il Gallipoli di Andrea Salvadore.

IL TABELLINO

Otranto, stadio “Nachira”

domenica 15 dicembre 2019, ore 14.30

Eccellenza pugliese 2019/20 – giornata 15

OTRANTO-UNIONE CALCIO BISCEGLIE 2-1

RETI: 5′ pt Caroppo rig. (O), 44′ pt Calò (O), 8′ st Lorusso (UC)

OTRANTO: Caroppo, Schirinzi, Vergari, Diarra, Nacci, Cisternino, Calò, Mariano, Trovè (37 st Plevi), Villani (37 st Palazzo), Bolognese. All. Bruno.

UNIONE CALCIO BISCEGLIE: Di Pari, Palumbo (7 st Bufi),Preziosa, Andriano, Dispoto, Cordisco, Cicerello (30 st Compierchio), Zinetti (1 st lorusso), Musa, papagni (1 st Gallo), Binetti (16 st Guerra). All. Di Simone.

ARBITRO: Tropiano di Bari.

