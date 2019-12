PROMOZIONE/B – Racale a forza sette, ok Virtus Matino e Ostuni: i tabellini della 15ª giornata

Il Racale chiude il girone d’andata superando in scioltezza i ragazzi dell’Uggiano e mantenendo quattro punti di vantaggio sulla seconda, il Matino, vittorioso nello scontro diretto ad alta quota sul Manduria. Tutto facile anche per l’Ostuni che travolge il beglie, riprende quota il Taurisano che passa a Sava. Colpo esterno dell’Avetrana ad Aradeo, bene il Maglie col Brilla. Successo che pesa notevolmente in chiave salvezza quello della De Cagna a Leverano contro la Salento Football.

I tabellini della 15esima giornata del girone B di Promozione.

ATLETICO RACALE-UGGIANO 7-1

RETI: 7 pt Torsello (R), 16 pt Presicce (R), 21 pt Rodrigues (R), 5 st Belmonte (U), 13 st, 15 st, 25 st e 31 st Salguero (R)

ATLETICO RACALE: Passaseo, Macchia (27 st Schirosi), Romano (1 st De Giorgi), Giunta, Casalino, Greco, Rodrigues, Torsello (7 st Barone), Salguero, Presicce (33 st D’Errico), Aprile (31 st Parlati). All. Sportillo.

UGGIANO: Lisi, De Vita, Rizzo, Saracino, Piccinno,, Dongiovanni,, Odigie (22 st Marsella), Merico, Belmonte, Garzia, Stifanelli. All. Galati.

ARBITRO: Lombardo di Brindisi.

VIRTUS MATINO-MANDURIA 2-0

RETI: 39 pt Garcia, 10 st Doukoure

VIRTUS MATINO: Giannaccari, Margagliotti, Tundo E., Franco (37 st Kone), Cavalieri, Raponi, Doukoure, Bringas, Garcia, Manisi (43 st Citto), D’Amicis (37 st Venza). All. Branà.

MANDURIA: De Marco, Scatigna, Coccioli, Arcadio, Calò, Danese, greco (19 st Chiochia), Nyassi, Birtolo (19 st Colluto), Malagnino, Conte (37 st Massafra). All. Cosma.

ARBITRO: Bortolussi di Nichelino.

OSTUNI-VEGLIE 4-0

RETI: 14 pt e 27 pt Capristo, 30 pt Longo, 38 st Caruso

OSTUNI: Convertini, Angelini (43 st Strada), Regnani, Molfetta (23 st Iaia), Zizzi, Ferrarese, Amoruso, Salvi (8 st Marzio9, Leggiero, Caruso, Capristo (39 st Andriola). All. Serio.

VEGLIE: Margiotta, Pastore (13 st Carlino), Tundo, Cezza, Protopapa (39 st Romano), Bergamo (23 st Zecca), Mancini, Keita, Baba, Fanigliulo (30 st Panzanaro), Quarta (8 st Iaia). All. Tondi.

ARBITRO: Montrone di Bari.

SAVA-TAURISANO 1-2

RETI: 12 pt e 30 st De Giorgi (T), 29 pt Vasco (S)

SAVA: Maraglino, Cavallo (11 st Kandji), Voges, Amaddio, Stabile, Eleni (17 st Beltrame), Biasi (38 st Gomez), Gioia, Vasco, Mignogna, D’Ettorre. All. Marangio.

TAURISANO: Parisi, Musio, Ruberto, Pirretti, Ciurlia (1 st Di Seclì), Elia, Castano (30 st Manganaro), Zilli (9 st Luperto), Botrugno (19 st Mele), De Giorgi (45 st Solidoro), Luca. All. Stifani.

ARBITRO: Montanaro di Taranto.

SALENTO FOOTBALL-DE CAGNA 1-2

RETI: 43 pt Culiersi (DC), 5 st rig. Quarta (SF), 45 st rig. Giorgetti (DC)

SALENTO FOOTBALL: Picciotti, Fasiello, Sambati, Montenegro, De Carli, Erroi, Puscio (10 st Giannuzzi), Paiano, Quarta, De Benedictis, Mazzotta (24 st De Leo). All. Renis.

DE CAGNA: Gabrieli, De Pascali, Dell’Anna (25 st Rupe), Zaminga, Indirli, Perrone, Marzo, De Pascalis (13 st Petrachi), Culiersi (8 st D’Amico), Vergari (46 st Pulimeno), Giorgetti. All. De Iaco.

ARBITRO: Raimondo di Taranto.

NOTE: espulso Fasiello.

NOVOLI-CAROVIGNO 2-0

RETI: 2 pt Mazza, 15 st Gennari

NOVOLI: Petrelli, Avantaggiato, Rocco, Marasco (33 st Sterlicchio), Coccioli, Carati, Leaci, Quarta, Gennari, Cappellini (43 st Aulita), Mazza. All. Cornacchia.

CAROVIGNO: Schina, De Tommaso, De Carlo (37 st Tidiane), Urso, Cavallo (31 pt Caricasulo), Tamborrino, Lanzilotti P., Carlucci (25 st Galasso), Turco, Lanzilotti Tony (15 st Diagne), Scarcella (18 st Greco). All. Termite.

ARBITRO: Rutigliano di Lecce.

NOTE: espulso Tamborrino.

ARADEO-AS AVETRANA 0-2

RETI: 4 st Sanyang, 44 st Minelli

ARADEO: Bruno, Conte, Costantini, Levanto, Agnello (31 st Greco G.), Verardo, Cisse, Trotta, Marzo, Garrapa, Greco O.. All. Corallo.

AS AVETRANA: Petranca, Trisciuzzi, Lecce, Allegrini, Rollo, Talò, Sanyang, Martella, Minelli (47 st Brigante), Kunde (17 st Caputo), Toumi. All. Franco.

ARBITRO: De Paolis di Lecce.

NOTE: espulso Toumi.

TOMA MAGLIE-BRILLA CAMPI 2-0

RETI: 40 pt Iurato, 37 st Nero

TOMA MAGLIE: Potenza, Spedicato, Frisullo, Magnolo, Cota, Pace, Khalil, Nuzzo (28 st Nero), Iurato (28 st Patera), Permeti, Coquin (30 st Rollo). All. Portaluri.

BRILLA CAMPI: Pendinelli, Mignone, Iaia, De Ventura (31 st Macchia), Buono, Papa, Resinato, Caravaglio, Cassone, Carlà, Petracca (36 st Napoli). All. Patruno.

ARBITRO: Colazzo di Casarano.