PRIMA CATEGORIA/C – Melendugno-Leverano, nulla di fatto. Arriva il Seclì: i tabellini della 13ª giornata

Si chiude in parità il big-match della tredicesima di andata del girone C di Prima Categoria tra Melendugno e Leverano, con gli ospiti che agguantano il pari su rigore in pieno recupero con Caraccio. Il Seclì passa a Latiano e aggancia al secondo posto Vigliotti e compagni mentre il Salve risale in zona playoff passando a Cavallino contro la Virtus Lecce. Buona vittoria del Tricase sullo Zollino, pokerissimo del Capo di Leuca del rientrante mister De Giuseppe sul Monteroni. Esulta in extremis l’Atletico Veglie sul Copertino.

I tabellini della 13esima:

MELENDUGNO-LEVERANO 2-2

RETI: 8′ De Vito (M), 39′ Franza (L), 48′ Nocco (M), 98′ Caraccio rig. (L)

MELENDUGNO: Corallo, Ingrosso, Toma (Mastria), Castrignanò, De Giorgi (Mariano), urrone, De Luca (Sciolti), Nocco, De Vito (Colagiorgio S.), Vigliotti, Pighin. D. acc. Margiotta.

LEVERANO: Colapietro, Mazza, Martina (Zannito), Dazzi (Tundo), Perrone, Montefrancesco, Caraccio, Commendatore, Franza, Di Santantonio, Morleo (Raho, Notaro). All. Schito.

ARBITRO: Laera di Bari.

NOTE: espulso Notaro.

LATIANO-SECLÌ 0-1

RETI: 15 st Andronico

LATIANO: Bianco, De Angelis, Guastella, Maizza, Giardino, Vecchio, Mauramati, Di Potenza, Vendetta, Errico, Piumetto. All. Frusi.

SECLÌ: Falco, Coppola, Rizzello, Tundo, Spagnolo, Greco, Mangia (Gallo), Migali, Buccella (De Leo), Andronico, Urso (Papa). All. Solidoro.

ARBITRO: Casula di Taranto.

VIRTUS LECCE-SALVE 1-2

RETI: 35 pt Poleti (S), 4 st Colella (S), 45 st De Gannro (VL)

VIRTUS LECCE: Marti, Montinaro (Balded), Conte, De Pascalis, Palermo, Gigante (Guido), Zecca (Luperto), De Gennaro, Sanseverino, Antonucci (Giannone), Di Nunno (Adamo). All. Corvaglia.

SALVE: Costantini, Fracella, D’Argento, Florio, Albano (Buttazzo), Colella, Bruno, Ratta (Romano), Poleti (Rizzo), Rollo (De Solda), Chiffi (Caputo). All. Rollo.

ARBITRO: Pisanello di Lecce.

NOTE: espulso Guido.

TRICASE-ZOLLINO 1-0

RETI: 10 pt Ruberto

TRICASE: Bibba, Malinconico (Villani), Orlando, Spagnolo, Sicuro, Zocco, De Pietro (Turco), Preite, Simione (Casciaro), Urso, Ruberto. All. Colagiorgio.

ZOLLINO: De Donatis, Passabì (Monti), Luperto, Contino, Aprile (Pensa), Costantini D., Sbocchi (Antonaci), Costantini R., Afrune, Chiriatti, Campa (Ture). All. Russetti.

ARBITRO: Quarta di Lecce.

CAPO DI LEUCA-MONTERONI 5-0

RETI: 16 pt, 42 pt e 14 st rig. Pirelli, 27 st Antonazzo, 45 st Casto

CAPO DI LEUCA: Gentile, Antonazzo, Francioso, Caracciolo, Inguscio, Ferraro (Costantini), Coppola (De Florio), D’Amato (Pizzolante), Calabrese (Casto), Monteduro (Fersini), Pirelli. All. De Giuseppe.

MONTERONI: De Pascalis, Quarta Mas., Sgambati (Arnesano), Quarta Gab. I, Antonazzo, Colonna (Bianchi), Ghazi (Buonfrate), Mello (Madaro), Quarta Mat., Quarta Gab. II, Vadacca (Quarta Gab. III). All. Manca.

ARBITRO: Cantoro di Brindisi.

ATLETICO VEGLIE-COPERTINO 1-0

RETI: 46 st Catalano

ATLETICO VEGLIE: Bollardi, Magliani (Spedicato), Guerrieri, Pendinelli, Gallo, Diallo, Maci (Spagnolo), De Luca, Petrelli (Bisconti), Catalano, Tommasi (Errico). All. Calabrese.

COPERTINO: Strafella, Causio, Malandugno, Ndyaie, Fanizza, Renis, Liccardi, Mello, Esposito (Alemanno), Frisenda, Negro (Spagnolo). all. Pagano.

ARBITRO: Specchia di Lecce.

CEDAS AVIO BR-SOLETO rinviata al 29/12

RIPOSA: Galatina