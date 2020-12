SERIE D/H – Tutti i tabellini dell’ 8ª giornata

A. CERIGNOLA-BITONTO 2-1

RETI: 1′ st Genchi (B), 41′ st Amoabeng (C), 51′ st De Cristofaro (C)

A. CERIGNOLA: Chironi, Silletti, Russo (36′ st Achik), De Cristofaro, Acampora, Allegrini, Scuderi, Muscatiello (36′ st Amoabeng), Malcore (9′ st Tedesco), Conti (39′ st Leonetti), verde (39′ st Amabile). All. La Porta (Pazienza squalificato).

BITONTO: Figliola, Passaro, Colella (51′ st Pepe), Caruso (38′ st Di Cecco), Petta, Sirri, Triarico (38′ st Di Modugno), Capece, Genchi (30′ st Montinaro), Piarulli, Lattanzio. All. Ragno.

ARBITRO: Moretti di Valdarno.

NOTE: ammoniti De Cristofaro (C), Colella, Sirri, triarico, passaro, Piarulli (B); espulsi: Acampora (C) al 33′ pt per doppia ammonizione.

FIDELIS ANDRIA-CASARANO 1-1

RETI: 23′ Manzo (FA), 77′ Sansone (C)

FIDELIS ANDRIA: Anatrella; Lacassia (45′ Tutino), Fontana, Venturini; Avantaggiato (65′ Mariano), Manzo, Bolognese, Carullo (93′ Zingaro); Cerone, Russo (60′ Prinari); Cristaldi. A disposizione: Petrarca, Carretta, Dipinto, Notaristefano, Atif. Allenatore: Luigi Panarelli.

CASARANO: Guido; Pagliai, Lobjanidze, Benvenga, Versienti; Giacomarro, Atteo (80′ Onda), Feola; Sansone (82′ Bruno); Favetta (72′ El Ouazni), Rodriguez (65′ Negro). A disposizione: D’ancona, Tascone, Pedicone, Mincica, D’andria. Allenatore: Vincenzo Feola.

ARBITRO: Fabio Rosario Luongo di Napoli (Almanza-Gookooluk).

NOTE: Gara giocata a porte chiuse. Ammoniti: Russo (FA), Benvenga, Rodriguez, Versienti (C). Espulsi: al 76′ Versienti (C) per doppia ammonizione. Recupero: 2′ pt, 4′ st.

FRANCAVILLA-SORRENTO 1-1

RETI: 1′ pt rig. Nolè (F), 43′ st La Monica (S)

FRANCAVILLA: Cefariello – Cabrera, Pagano, Caponero, Nicolao – Morleo, Tarantino (36′ st Petruccelli), Galdean, Navas – Nolè (25′ st Di Ronza), Aleksic (1′ st Cappiello). All. Lazic.

SORRENTO: Scarano – Gargiulo Ale. (30′ st Cesarano), Cacace, Mezavilla, Masullo – Somma, La Monica (44′ st Costantino), Maranzino (17′ st Cassata), Camara – Liccardi, Gargiulo Alf. (30′ st Procida). All. Fusco.

ARBITRO: Campagni di Firenze.

NOTE: espulsi Cabrera, Navas, Aleksic (F).

LAVELLO-AZ PICERNO 2-1

RETI: 9′ pt Zito (P), 29′ pt Burzio (L), 39′ pt Liurni (L)

LAVELLO: Franetovic – Dell’Orfanello (27′ st Corna), Vitofrancesco, Longo, Burzio – Herrera (42′ st Alvarez), Liurni, Garcia – Giunta, Brunetti, Mercuri. All. Zeman.

PICERNO: Giuliani – Nossa (16′ st Iadaresta), Caiazza (45′ st Allegretto), Dametto – Finizio, Sicuro (16′ st Girasole), Pitarresi, Matarrese (36′ st Santarcangelo), Zito – Esposito, Albadoro (23′ st D’Angelo). All. Ginestra.

ARBITRO: Guida di Torre Annunziata.

NOTE: ammoniti Albadoro, Esposito, Pitarresi (P), Vitofrancesco, Giunta (L). Recupero: 1′ pt, 4′ st.

MOLFETTA-PUTEOLANA 1-0

RETI: 48′ st rig. Strambelli

MOLFETTA: Rollo – Pinto, Di Bari, Dubaz – Cianciaruso, Marolla, Caprioli, Strambelli, lavopa (20′ st Rafetraniaina) – Lacarra (35′ st Ventura), Mingiano (28′ st Triggiani). All. Bartoli.

PUTEOLANA: Romano – Reale (8′ st Caiazzo), Armeno, Cavaliere (27′ st Tommasini), Piacente – Riccio, Di Paola, Catinali – Romeo, Fibiano, Celiento (32′ st Ruggiero). All. Grimaldi.

ARBITRO: Aronne di Roma.

NARDÒ-GRAVINA 2-0

RETI: 43′ pt Caputo, 12′ st Törnros

NARDÒ (4-2-3-1): Milli; De Giorgi, Stranieri, Sepe, Cancelli; Scialpi (33′ st Romeo), Mengoli (20′ st Zappacosta); Valzano, Caputo (28′ st Potenza), Gallo (38′ st Politi); Törnros (40′ st Granado). A disp. Mirarco, Palazzo, Lezzi, Lamacchia. All. Danucci.

GRAVINA (3-5-2): Martellone – Dentamaro, De Gol (43′ st Panebianco), Gilli – Correnti (26′ st Messori), Madi (12′ st Jonaj), Vicedomini, De Feo, Chiaradia – Ficara, D’Addabbo. A disp. Pagkratis, Bisconti, Perez, Moretti, Dimartino, Vicino. All. De Leonardis.

ARBITRO: Santarossa di Pordenone.

NOTE: gara giocata a porte chiuse. Ammoniti: Cancelli (N), Madi, De Gol (G). Espulsi: nessuno. Recupero: 1′ pt, 4′ st.

PORTICI-FASANO 3-1

RETI: 8′ st De Luca (P), 28′ st Maione (P), 38′ st Cavaliere (F), 42′ st prisco (P)

PORTICI: Schaeper, Bisceglia, Donnarumma, Nappo Arpino (22′ st Marigliano), Savarise, Vitiello, Guadagni (45′ st De Martino), Prisco, De Luca (25′ st Del Gaudio), Maione (38′ st Sorrentino). All. Panico.

FASANO: Suma, Brescia (19′ st Lanzone), Angelini, Monaco (32′ st Lugo), Cassano (26′ st De Carolis), Russo, Bernardini, Narese, Stracqualursi, nadarevic (32′ st Cavaliere), trovè (26′ st Gaetani). All. Catalano.

ARBITRO: Cusimano di Caltanissetta.

NOTE: ammoniti Donnarumma, De Luca, Nappo, Brescia. Recupero: 3′ pt, 5′ st.

TARANTO-REAL AVERSA 2-1

RETI: 16′ Santarpia (T), 65′ Rizzo (T), 81′ Mariani (RA)

TARANTO (4231): Sposito; Shehu (46′ Boccia), Guastamacchia, Rizzo, Caldore; Diaby, Marsili; Guaita (43′ Matute), Acquadro, Santarpia (75′ Mastromonaco); Abayian (88′ Serafino). In panchina: Ciezkovski, Gonzalez, Marrazzo, Marino, Falcone. All. Laterza.

REAL AVERSA (442): Papa; Cassandro, Mariani, Gallo, Varchetta (50′ Lanzillo); Di Girolamo, Ndiaye (46′ Simonetti), Della Corte (62′ Denkoski), Messina (46′ Ziello); Chianese (78′ Pagliuca), Faiello. In panchina: Casillo, Mambella, Castaldo, Di Telli. All. De Stefano.

ARBITRO: Gabriele Restaldo di Ivrea. Assistenti: Andrea Pasqualetto di Aprilia e Alessandro Rastelli di Ostia Lido.

NOTE: Gara giocata a porte chiuse. Ammoniti: Guastamacchia, Montervino (dir.), Caldore (T), Faiello (RA). Espulsi: Acquadro (T) al 37′, Cassandro (RA) al 94′, Diaby (T) al 96′, tutti per doppia ammonizione.

TEAM ALTAMURA-BRINDISI 2-0

RETI: 8′ pt rig. Croce, 31′ pt Lorenzo

TEAM ALTAMURA: Donini – Kanoutè (37′ st Scarimbolo), Lanzolla, Russo – Lorenzo, Langone (12′ st Baradajy), Lucchese, Guadalupi, Casiello – Croce, Tedesco (37′ st Fedel). All. Monticciolo.

BRINDISI: Pizzolato – Boccadamo, Botta, D’Angelo, Dario (22′ st Zanghi) – Iaia, Pizzolla (1′ st Franzese), Palumbo – Forbes, Maglie (1′ st Nives), Balzano. All. De Luca.

ARBITRO: Cadirola di Milano.