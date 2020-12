Non tutti i mali sono venuti per nuocere per il Lecce. La sconfitta subita ieri per mano del Pisa, grazie ai risultati provenienti dagli altri campi, non ha avuto l’effetto “grandine“. I giallorossi, con la seconda sconfitta stagionale, si trovano ora a meno 5 dalla vetta, sempre occupata dall’Empoli che ieri ha diviso la posta…