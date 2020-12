SERIE B – Lecce, poteva andare peggio. Marcatori, Diaw punta il primato: la classifica dei bomber dopo la 13ª

Non tutti i mali sono venuti per nuocere per il Lecce. La sconfitta subita ieri per mano del Pisa, grazie ai risultati provenienti dagli altri campi, non ha avuto l’effetto “grandine“.

I giallorossi, con la seconda sconfitta stagionale, si trovano ora a meno 5 dalla vetta, sempre occupata dall’Empoli che ieri ha diviso la posta a Verona col Chievo. Pareggi anche tra Venezia e Spal (prossimo avversario del Lecce) e tra Frosinone e Salernitana, mentre il Monza ha addirittura perso a Pescara. In sostanza, le posizioni nella parte alta della classifica rimangono pressoché immutate, sebbene Mancosu e compagni, ora, occupino il settimo posto.

Ventitré le reti messe a segno nella 13esima giornata, poco meno rispetto al turno infrasettimanale. Una sola doppietta, quella del giovane calciatore del Monza, Davide Bettella. In vetta rimangono sul trono sempre Coda e Forte, a bocca asciutta anche ieri; alle loro spalle, si prende il gradino più basso del podio Diaw, ancora a segno col suo Pordenone.

La classifica marcatori aggiornata dopo la 13esima:

8 RETI: Coda M. (Lecce), Forte F. (Venezia);

7 RETI: Mancuso L. (Empoli), Diaw D. (Pordenone);

6 RETI: Mazzocchi S. (Reggiana), Gargiulo M. (Cittadella), Meggiorini R. (LR Vicenza);

5 RETI: Tutino G. (Salernitana), Novakovich A. (Frosinone), Bajic R. (Ascoli), Mancosu Marco (Lecce), La Mantia A. (Empoli);

4 RETI: Garritano L. (Chievo), Marconi M. (Pisa), Stepinski M. (Lecce), Vido L. (Pisa), Strizzolo L. (Cremonese), Aramu R. (Venezia), Dany Mota (Monza), Boateng K. (Monza), Liotti D. (Reggina), Ceter Valencia (Pescara);

3 RETI: Moreo S. (Empoli), Maistro F. (Pescara), Castro L. (Spal), Mancosu Matteo (V. Entella), Carretta M. (Cosenza), Kupisz T. (Salernitana), Di Francesco F. (Spal), Paloschi A. (Spal), Dalmonte N. (LR Vicenza), Margiotta F. (Chievo), Parzyszek P. (Frosinone), Gucher R. (Pisa), Sabiri A. (Ascoli), Radrezza I. (Reggiana), Torregrossa E. (Brescia), Galano C. (Pescara);

2 RETI: Henderson L., Falco F. (Lecce) e altri 38;

UNA RETE: Dermaku K., Paganini L., Majer Z., Tachtsidis P., Calderoni M., Adjapong C. e altri 77.