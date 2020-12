BRINDISI – Lutto, è scomparso il massaggiatore biancazzurro Roberto Zuccaro

Parole nette e non di circostanza quelle pronunciate dal vice allenatore del Lecce, Salvatore Lanna, dopo la batosta interna col Pisa. Il collaboratore di Eugenio Corini ha detto chiaramente che non c’è niente e nessuno da salvare del pomeriggio del Via del Mare. Poco conta aver preso gol dopo nemmeno due giri d’orologio, giacché è…