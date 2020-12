LECCE – Lanna: “Non c’è niente e nessuno da salvare, me compreso”. Brutte notizie per Mancosu

Parole nette e non di circostanza quelle pronunciate dal vice allenatore del Lecce, Salvatore Lanna, dopo la batosta interna col Pisa. Il collaboratore di Eugenio Corini ha detto chiaramente che non c’è niente e nessuno da salvare del pomeriggio del Via del Mare. Poco conta aver preso gol dopo nemmeno due giri d’orologio, giacché è mancata completamente la reazione d’orgoglio della squadra, completamente surclassata, sotto tutti i punti di vista, dalla formazione nerazzurra di Luca D’Angelo. Poco meglio nel secondo tempo. Ma per fare meglio del primo, ci voleva ben poco.

Ci sono brutte notizie per Marco Mancosu: il capitano, secondo quanto riferito da Lanna, non era in perfette condizioni alla vigilia e, in campo, ha accusato qualche problema che lo costringerà ad effettuare degli esami strumentali. Cosa che significa probabile forfait per il match di martedì a Ferrara contro la Spal.

Le dichiarazioni del tecnico giallorosso nel video che vi alleghiamo.