CALCIO – Champions League, ecco la favorita secondo i books

Con l’aiuto dei nostri colleghi di Mondositiscommesse.it abbiamo fatto una ricerca comparando i principali siti scommesse AAMSper capire quali sono secondo i bookmakers le squadre favorite per la vittoria della Champions.

BAYERN MONACO – La squadra favorita secondo i principali siti scommesse è il Bayern Monaco, visto che è quotata 3.70 e anche secondo gli addetti ai lavori è la squadra più forte. I bavaresi hanno pescato la Lazio nel sorteggio degli ottavi, e per la squadra di Inzaghi sarà veramente dura. Il Bayern ha vinto l’ultima edizione della Champions e tra campionato e coppe sta facendo molto bene anche quest’anno: è la squadra da battere insomma, grazie anche a un devastante Lewandowski.

CITY E LIVERPOOL SUL PODIO – In questa particolare classifica troviamo il Manchester City di Guardiola al secondo posto e il Liverpool di Klopp a completare il podio. I citizens sono a quota 5.10 mentre il Liverpool è a 6.50. Liverpool che ha ripreso la prima posizione in Premier dopo il devastante 7-0 sul campo del Crystal Palace.

JUVENTUS – La Juventus è la prima squadra italiana in questo speciale ranking, con i bianconeri che sono quotati 11 volte la posta vincenti la Champions. Il sorteggio è andato bene per i bianconeri, con Ronaldo e compagni che affronteranno il Porto.

Stessa quota per il Psg che avrà la possibilità di vendicarsi sul Barcellona, dopo la remuntada subita qualche anno fa. Da vedere il recupero di Neymar che al momento è fermo per una distorsione a una caviglia, ma secondo lo staff medico dei parigini si tratta per fortuna di un danno non lieve e il brasiliano giocherà gli ottavi.

Poco più staccato a quota 13.00 ecco il Real di Zidane che agli ottavi dovrà vedersela con l’Atalanta di Gasperini. Gara sulla carta semplice per i blancos ma non sono da escludere sorprese visto che i bergamaschi ci hanno abituato a imprese straordinarie.

Troviamo poi il Chelsea di Lampard, che oltre ad aver superato per prima e facilmente il proprio girone di Champions sta facendo anche un buon campionato di Premier League. A quota 18.00 ecco il Barcellona di Messi, che come detto affronterà il Psg. Poco distanti Atletico Madrid e Borussia Dortmund quotate rispettivamente 20.00 e 21.00. l’Atletico affronterà agli ottavi il Chelsea, mentre al Dortmund è andato meglio il sorteggio visto che affronterà il Siviglia, avversario sicuramente tosto ma sulla carta meno forte dei Blues.

A quota 41.00 troviamo proprio il Siviglia, stessa quota per il Lipsia. Difficilissimo il compito per l’Atalanta che è quotata 61.00 vincente Champions, addirittura quasi impossibile per la Lazio che è a 201.00. Chiudono il Borussia Moenchengladbach e il Porto, quotati esattamente come i biancocelesti.

Ora la parola al campo, con le gare di andata degli ottavi che si disputeranno dal 16 febbraio. Puoi visualizzare qui il calendario completo degli ottavi di Champions.