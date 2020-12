TARANTO – Piovono cartellini ma i rossoblù liquidano l’Aversa grazie a Santarpia e Rizzo

Il Taranto torna alla vittoria dopo essere stato raggiunto nelle due precedenti partite al 95’. I rossoblù superano il Real Agro Aversa per due ad uno e la vetta ora dista solo due punti. Gli ionici vanno in rete con Santarpia e Rizzo.

LA CRONACA: I rossoblù partono forte e al 6’ colpiscono la traversa: Santarpia, su cross di Acquadro, di testa stampa il pallone sul legno. Al 12′ c’è un calcio di punizione di Acquadro che finisce alto sulla trasversale. Al 16’ è il Taranto a passare: Diaby lavora un buon pallone a centrocampo, lancia Guaita, che dall’out di destra pesca in area Santarpia, il classe 2000 questa volta non sbaglia e fa 1-0. Al 33′ si fanno vedere gli ospiti, Cassandro sugli sviluppi di un corner, colpisce, ma il suo tiro finisce alla destra della porta di Sposito. Al 37’ cambia il match, il Taranto rimane in dieci per il doppio giallo combinato ad Acquadro. Si spingono in avanti quindi i granata, Faiello al 39′, serve Chianese, che da pochi passi spara alto. Dopo 3′ di recupero finisce la prima frazione di gioco con il Taranto in vantaggio sul Real Agro Aversa per 1-0. Nella seconda parte del match, la prima azione degna di nota è di marca ionica: al 55′ è Matute che ci prova da fuori area al volo, sfiorando il goal del raddoppio. Al 61’ ci prova Chianese su calcio di punizione, ma i granata non trovano la porta. È ancora il Taranto ad andare in rete. Al 65’: Marsili batte una punizione sulla testa di Rizzo che anticipa tutti e raddoppia per i padroni di casa. All’80’ però i campani trovano la rete che accorcia le distanze: Mariani coglie un cross e batte Sposito. Al 94’ anche gli ospiti rimangono in 10. Cassandro stende da ultimo uomo Mastromonaco. Il Taranto però termina in nove la contesa, al 96’ viene espulso anche Diaby per doppia ammonizione. La sfida termina così, con il Taranto che ritrova la vittoria e vede la vetta distanti solo due punti. Mercoledì gli ionici sfideranno il Nardò.

IL TABELLINO

Ginosa (TA), stadio “Teresa Miani”

domenica 20 dicembre 2020, ore 14.30

Serie D girone H 2020/21 – giornata 8

TARANTO-REAL AVERSA 2-1

RETI: 16′ Santarpia (T), 65′ Rizzo (T), 81′ Mariani (RA)

TARANTO (4231): Sposito; Shehu (46′ Boccia), Guastamacchia, Rizzo, Caldore; Diaby, Marsili; Guaita (43′ Matute), Acquadro, Santarpia (75′ Mastromonaco); Abayian (88′ Serafino). In panchina: Ciezkovski, Gonzalez, Marrazzo, Marino, Falcone. All. Laterza.

REAL AVERSA (442): Papa; Cassandro, Mariani, Gallo, Varchetta (50′ Lanzillo); Di Girolamo, Ndiaye (46′ Simonetti), Della Corte (62′ Denkoski), Messina (46′ Ziello); Chianese (78′ Pagliuca), Faiello. In panchina: Casillo, Mambella, Castaldo, Di Telli. All. De Stefano.

ARBITRO: Gabriele Restaldo di Ivrea. Assistenti: Andrea Pasqualetto di Aprilia e Alessandro Rastelli di Ostia Lido.

NOTE: Gara giocata a porte chiuse. Ammoniti: Guastamacchia, Montervino (dir.), Caldore (T), Faiello (RA). Espulsi: Acquadro (T) al 37′, Cassandro (RA) al 94′, Diaby (T) al 96′, tutti per doppia ammonizione.