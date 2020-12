CASARANO – Manzo chiama, Sansone risponde. Al ‘Degli Ulivi’ il derby con la Fidelis Andria finisce in parità

Termina con il punteggio di 1-1, la sfida valida per l’ottava giornata del girone H di Serie D, che al Degli Ulivi di Andria, vedeva i padroni di casa ospitare il Casarano, voglioso di tentare l’assalto alla vetta.

L’avvio di gara è di marca casaranese. Al 2′ Favetta ci prova dopo uno scambio con Giacomarro, ma la conclusione dell’ex Taranto non spaventa Anatrella. Al 19′ dopo una carambola in area di rigore andriese, Rodriguez colpisce di testa, con la sfera che impatta sul palo, prima che l’estremo di casa disinneschi il pericolo.

Subito dopo la metà di gara è però la Fidelis a mettere la freccia. Minuto 23, spettacolare conclusione dalla media distanza di Stefano Manzo, con la palla che sbatte sul palo, prima d’insaccarsi alle spalle dell’incolpevole Guido, regalando così il vantaggio ai padroni di casa.

Al 28′ è ancora Manzo a provarci, ma questa volta la sua botta da fuori termina alta di poco. Il Casarano sembra scosso dall’inaspettato vantaggio degli avversari e la reazione delle serpi è tutta in una conclusione di Favetta che termina debolmente tra le braccia del sempre attento Anatrella.

La ripresa parte a ritmi nettamente più bassi, con il Casarano che ci prova senza però trovare il giusto guizzo. Per vedere la prima occasione degna di nota occorre attendere la metà del tempo, quando Versienti si beve Mariano sull’out di destra, mette al centro per Sansone che stacca di testa a porta sguarnita, senza però riuscire a centrare lo specchio. Cinque minuti più tardi è ancora l’ex Samp a provarci direttamente su calcio di punizione, ma anche questa volta Anatrella risponde presente.

Ad un quarto d’ora dal termine la gara del Casarano sembra complicarsi ancora di più, con Versienti che rimedia il secondo giallo, lasciando in inferiorità numerica i suoi. Quando ci si aspetta un’Andria in gestione gli uomini di Feola acciuffano il pari. Negro serve in profondità Sansone che scarica sul primo palo, battendo l’estremo difensore di casa, che questa volta non riesce a respingere la conclusione dell’attaccante rossazzurro.

Nel finale di gara l’Andria prova a riacciuffare il vantaggio, ma Cristaldi prima e Prinari poi non riescono ad impensierire il giovane Guido.

La sfida termina dopo quattro minuti di recupero, con un pari tutto sommato giusto, tra due squadre che hanno provato a giocarsela a viso aperto. In classifica, i rossazzurri vengono agganciati da Taranto e Lavello al secondo posto, ma il Sorrento non scappa. Mercoledì si chiuderà il 2020 del Casarano, che al Capozza riceverà il Francavilla, in una sfida che diventa di fondamentale importanza per gli uomini di Feola.

IL TABELLINO

Andria, stadio “Degli Ulivi”

domenica 20 dicembre 2020, ore 14.30

Serie D girone H 2020/21 – giornata 8

FIDELIS ANDRIA-CASARANO 1-1

RETI: 23′ Manzo (FA), 77′ Sansone (C)

FIDELIS ANDRIA: Anatrella; Lacassia (45′ Tutino), Fontana, Venturini; Avantaggiato (65′ Mariano), Manzo, Bolognese, Carullo (93′ Zingaro); Cerone, Russo (60′ Prinari); Cristaldi. A disposizione: Petrarca, Carretta, Dipinto, Notaristefano, Atif. Allenatore: Luigi Panarelli.

CASARANO: Guido; Pagliai, Lobjanidze, Benvenga, Versienti; Giacomarro, Atteo (80′ Onda), Feola; Sansone (82′ Bruno); Favetta (72′ El Ouazni), Rodriguez (65′ Negro). A disposizione: D’ancona, Tascone, Pedicone, Mincica, D’andria. Allenatore: Vincenzo Feola.

ARBITRO: Fabio Rosario Luongo di Napoli (Almanza-Gookooluk).

NOTE: Gara giocata a porte chiuse. Ammoniti: Russo (FA), Benvenga, Rodriguez, Versienti (C). Espulsi: al 76′ Versienti (C) per doppia ammonizione. Recupero: 2′ pt, 4′ st.