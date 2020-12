VIRTUS FRANCAVILLA – Vazquez e Puntoriere archiviano il Bisceglie, per i biancazzurri si prospetta un sereno Natale

La Virtus Francavilla si aggiudica il derby salvezza col Bisceglie imponendosi per 2-1 grazie alle reti di Vazquez e Puntoriere. Per i nerazzurrostellati, la rete della bandiera arriva a tempo scaduto con Makota.

Poco dopo la mezzora arriva il vantaggio dei padroni di casa, che a lungo avevano mantenuto il pallino del gioco. Puntoriere si guadagna un calcio di rigore che Vazquez trasforma in maniera perfetta. Al riposo si va sul minimo vantaggio biancazzurro che, pochi minuti dopo l’avvio della seconda frazione, si allarga: Giannotti mette Puntoriere davanti a Russo e lo fa secco con un pallonetto. L’autore del secondo gol virtussino, poi, è costretto a lasciare il campo a metà tempo a Buglia per un infortunio. La squadra di Trocini è in pieno controllo dell’incontro e cala la tensione solo al 95′, quando viene sorpresa da uno spunto di Makota che sigla il 2-1 finale.

Quarta vittoria in campionato per Vazquez e compagni che salgono a quota 18, portandosi in posizioni di classifica più tranquille e incrementando la striscia positiva a sei risultati utili di fila. Mercoledì alle 15, chiusura d’anno solare in casa della Viterbese di Roberto Taurino.

IL TABELLINO

VIRTUS FRANCAVILLA-BISCEGLIE 2-1

RETI: 36′ pt Vazquez (VF), 8′ st Puntoriere (VF), 50′ st Makota (B)

VIRTUS FRANCAVILLA (352): Crispino – Delvino, Pambianchi, Caporale (45′ st Carella), Giannotti – Di Cosmo, Zenuni (32′ st Tchetchoua), Castorani (45′ st Sperandeo), Nunzella – Vazquez, Puntoriere (21′ st Buglia). All. Trocini.

BISCEGLIE (442): Russo – Priola (29′ st Pelliccia), Altobello, Vona, Giron – Zagaria (14′ st Casella), Maimone, Sartore, Rozzo (20′ st Makota) – Musso (29′ st Padulano), Mansour (20′ st Vitale). All. Ricchetti.

ARBITRO: Matteo Centi di Viterbo (Munerati-Franco; Monesi).

NOTE: gara giocata a porte chiuse. Ammoniti: Caporale, Castorani, Delvino (VF), Maimone, Sartore, Vitale (B). Espulsi: nessuno. Recupero: 1′ pt, 5′ st.