VOLLEY A2/f – Domenica di riposo forzato per il Cutrofiano, dopo Natale c’è il Montecchio. Risultati e classifica

Domenica di riposo forzato per la Cuore di Mamma Volley Cutrofiano, visto il rinvio della trasferta di Macerata a causa dei casi di positività riscontrati nel club marchigiano. La gara, quindi, sarà recuperata in data postuma.

Nelle altre gare della settima giornata di ritorno, si registrano il successo interno di Soverato contro Talmassons e i colpi esterni di Ravenna contro Montecchio e di Vallefoglia contro San Giovanni in Marignano.

Il Vallefoglia, fermo il Cutrofiano, si porta a +4 sulle salentine. Il torneo, ora, si fermerà per le festività natalizie e, da calendario, si ritornerà in campo il 17 gennaio. Non sarà così per Cutrofiano che, mercoledì 30 dicembre alle 17, dovrà recuperare il match interno della prima giornata di ritorno contro il Montecchio.

RISULTATI (giornata 7 rit.): Soverato-Talmassons 3-1, Montecchio-Ravanne 0-3, SG Marignano-Vallefoglia 1-3, Macerata-Cutrofiano nd.

CLASSIFICA: Vallefoglia 29 (giocate 13) – Cutrofiano 25 (11) – Soverato 24 (13) – Ravenna 21 (12) – SG Marignano 21 (13) – Martignacco 15 (13) – Talmassons 15 (13) – Macerata 9 (8) – Montecchio 3 (12).

PROSSIMO TURNO (giornata 8 rit. – 17 gen.): Talmassons-Martignacco, Ravenna-SG Marignano, Macerata-Vallefoglia, Cutrofiano-Soverato.