VOLLEY A3/m – Gioia Galatina, demolita la (ex) capolista. Aurispa, nuovo ko in Sicilia. Risultati e classifica

Netto tre a zero per Efficienza Energia nel big-match della decima di andata contro Grottazzolina. Lecce dura troppo poco, Modica rimonta e chiude in quattro set. Domenica c'è il derby salentino