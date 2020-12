LECCE – Lanna chiede una reazione: “Fare bene con la SPAL per dimostrare di esserci”. I convocati

Alla vigilia di SPAL-Lecce, il vice-corini Salvatore Lanna ha presentato la difficile sfida alla quale sono chiamati i giallorossi.

I salentini sono vogliosi di reagire sul campo: “Dopo la brutta gara di sabato, frutto di un netto calo mentale, la squadra è pronta per fare una grande partita con la SPAL. La consapevolezza della forza e della qualità che abbiamo non è certo svanita. Ci siamo preparati bene, abbiamo recuperato e siamo focalizzati per Ferrara. Rigiocare subito è un bene perché ti dà modo di concentrarti subito su un nuovo obiettivo, focalizzarsi ed eliminare le scorie dell’ultima prestazione. Cercando il pronto riscatto contro un altro avversario non meno forte”.

Su assenti ed elementi non al top: “Dermaku è rientrato in sede e sta iniziando il percorso di riatletizzazione, e sarà out come Felici. Mancosu per fortuna ha visto un esito buono per gli esami strumentali effettuati, che hanno scongiurato un infortunio. Stamattina ha svolto un allenamento leggero, dopodiché sarà il mister a decidere sul suo utilizzo. Falco è apposto, ma è chiaro che non può essere al massimo della condizione dopo l’infortunio subito con il Frosinone”.

L’avversario non è certo di quelli da prendere sottogamba: “Andiamo ad affrontare una squadra che ha caratteristiche ben precise, forte, dunque da parte nostra servirà una gara di carattere e tenacia per farsi trovare pronti al difficile appuntamento. L’aspetto mentale sarà importante, sarà un bel test misurarsi con una squadra che, come noi, sta facendo un bel campionato tenendosi nella parte alta della classifica. La SPAL è squadra solida, che sta facendo bene ma non solo. Non dimentichiamo infatti che hanno elementi di qualità e velocità davanti, abili soprattutto a contrattaccare velocemente. Servirà grande attenzione. Questa Serie B dimostra di volta in volta la sua difficoltà, il suo livello alto e l’equilibrio che la caratterizza. Siamo tutte lì, per questo è importante reagire e non farsi trovare impreparati. Gli scontri diretti sono molto importanti, e per questo siamo sicuri che la squadra domani darà prova di carattere con una prestazione di spessore”.

CONVOCATI:

1. Bleve

5. Lucioni

6. Meccariello

7. Paganini

8. Mancosu

9. Coda

10. Falco

11. Adjapong

13. Rossettini

14. Stepinski

15. Monterisi

18. Pierno

19. Listkowski

20. Pettinari

21. Gabriel

22. Vigorito

23. Björkengren

24. Zuta

27. Calderoni

34. Maselli

37. Majer

53. Henderson

77. Tachtsidis

Non fanno parte del gruppo gli indisponibili Felici, Dermaku e i non convocati Dubickas, Gallo, Lo Faso, Borbei e Rodriguez.