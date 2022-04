SERIE D/H – Cerignola, via alla festa. Le candidate ai playoff giocano a perdere: i tabellini della 34ª

Con quattro turni d’anticipo, l’Audace Cerignola taglia il traguardo della Serie C. Un verdetto cristallino per la compagine dauna, dominatrice del girone H di Serie D dal primo all’ultimo minuto. Basta un gol di Tascone contro il Bitonto per dare il via alla festa.

Alle spalle del Cerignola, il Francavilla blinda la seconda piazza vincendo a Caserta, anche perché perdono tutte le inseguitrici: Bitonto, Fasano, Nocerina, Gravina, Casertana, Sorrento.

Vittoria che vale un bel pezzo di salvezza quella del Brindisi a Nardò. I granata restano inchiodati a 35 punti e sono stati staccati dal Rotonda e avvicinati dal San Giorgio. Domani, tra l’altro, Nola-San Giorgio, recupero della 27esima giornata.

Vittoria in rimonta per il Bisceglie che recupera qualche punticino in vista dello scontro diretto decisivo di domenica a San Giorgio. Vittoria netta per il Matino sulla Nocerina firmata da una doppietta di Morra. I biancazzurri restano ultimi con 27 punti ma stanno onorando il campionato, partita dopo partita.

I tabellini della 34esima:

A. CERIGNOLA-BITONTO 1-0

RETI: 14′ st Tascone

A. CERIGNOLA (4-3-3): Trezza; Vitiello, Allegrini, Sirri, Dorval (41′ st Botta); Tascone, Agnelli (26′ st Maltese), Longo (41′ st Russo); Strambelli (13′ st Mincica), Malcore (44′ st Palazzo), Loiodice. All. Pazienza.

BITONTO (3-4-1-2): Figliola; Biason (41′ st D’Anna), Petta, Radicchio (6′ st Lacassia); Stasi, Addae, Piarulli, Turitto (25′ st Lattanzio); Riccardi; Taurino (33′ st Iadaresta), Santoro. All. Potenza.

ARBITRO: Esposito di Napoli.

—

BISCEGLIE-SORRENTO 3-1

RETI: 33′ pt Ripa (S), 43′ pt Acosta (B), 14′ st Tuttisanti (B), 44′ st Sandomenico (B)

BISCEGLIE (4-3-1-2): Martorel; Barletta (46′ st Liso), Urquiza, Marino, Farinola; Fucci (37′ st Camporeale), Coletti, Tuttisanti (29′ st Cozza); Coria (29′ st Ferrante); Urquijo (20′ st Sandomenico), Acosta. All. Tisci.

SORRENTO (3-4-3): Pinto; Petrazzuolo, Mansi, Acampora (29′ st Gargiulo); Rizzo, La Monica, Virgilio (29′ st Molini), Carrotta (1′ st Mezavilla); Tedesco (1′ st Cassata), Ripa, Petito. All. Cioffi.

ARBITRO: Fichera di Milano.

—

CASARANO-SAN GIORGIO 1-1

RETI: 17′ pt Mancini (SG), 35′ pt Tedesco (C)

CASARANO (3-5-2): Iannì; Sanchez, Rizzo (28′ st Dellino), Raimo; Vitofrancesco, Fontana, Meduri (17′ st Logoluso), Atteo, Santarcangelo (1′ st Dambros); Avantaggiato (1′ st Perdicchia), Tedesco. All. Manco.

SAN GIORGIO (4-4-2): Bellarosa; Guarino, De Siena, Cassese, Sepe (33′ st Onesto); Ruggiero, Navas, Caprioli, Di Pietro; Varela (25′ st Scalzone), Mancini (33′ st Raucci). All. Ambrosino.

ARBITRO: Toro di Catania.

NOTE: Espulso Di Pietro (S) al 20′ st per doppia ammonizione.

—

CASERTANA-FRANCAVILLA 0-1

RETI: 22′ st Gentile

CASERTANA (4-2-3-1): Carotenuto; Di Somma, Vicente (11′ st Vacca), Mansour (38′ st Diaz), Kosovan (1′ st Felleca); Monti, Feola A.; Munoz, D’Ottavi (13′ st Cusumano), Favetta; Colacicchi. All. Feola V.

FRANCAVILLA (3-5-2): Prisco; Cristallo, Nicolao (42′ pt Navarro), Ganci; Russo, Ferrante, Melillo, Petruccetti, Polichetti De Marco, Gentile. All. Ragno.

ARBITRO: Silvestri di Roma.

NOTE: espulso Di Somma (C) al 20′ st per doppia ammonizione.

—

GRAVINA-ROTONDA 0-1

RETI: 40′ st rig. Ferreira Da Luz

GRAVINA (4-3-3): Mascolo; Di Modugno (21′ st Popolo), Kharmoud, Giglio, Rechichi (7′ st Krstevski); Gilli, Bruno (7′ st Borgia), Tuninetti (41′ st Musa Leigh); Diop (25′ st Scalisi), Chacon, Tommasone. All. Summa e Ragone.

ROTONDA (3-5-2): Polizzi; De Foglio (48′ st Baldeh), Giordano, Sanzone; Valenti, Saverino (23′ st Rotella), Boscaglia (44′ st Ceesay), Palermo, leone; Ferreira Da Luz, Corado (28′ st Adeyemo). All. Napoli.

ARBITRO: Bianchi di Prato.

—

LAVELLO-MARIGLIANESE 0-1

RETI: 39′ st Arrivoli

LAVELLO (4-3-3): Carretta; San Roman, Di Fulvio, Onraita, Massa; Caruso (20′ st Grande), Dominguez, Mannina (33′ st Basrak); Tapia, Ouattara, Sessa. All. Zeman.

MARIGLIANESE (4-3-3): Maione; Marzano (22′ st De Angelis), Varchetta, Tommasini, Arrivoli; Langella, Palumbo, Micillo; Esposito, Aracri (44′ st Pantano), Rimoli (20′ st Massaro). All. Sanchez.

ARBITRO: Tomasi di Lecce.

—

NARDÒ-BRINDISI 2-4

RETI: 34′ pt Mancarella (N), 37′ pt Colaci (B), 9′ st e 27′ st Lopez (B), 17′ st Mariano (N), 46′ st Galdean rig. (B)

NARDÒ (3-5-2): Petrarca; Trinchera (33′ st Caputo), ROmeo, Masetti; De Giorgi (21′ st Mengoli), Cancelli, Mancarella, Caracciolo, Alfarano (11′ st Mariano); Puntoriere, Cristaldi (18′ st Cavaliere). All. De Candia.

BRINDISI (3-5-2): Cavalli; Romano, Moi, Stranieri (33′ sr Alfano); Morleo (1′ st Esposito), Triarico (21′ st Silvestro), Galdean, Zappacosta, Colaci (25′ st Majore); Badje, Lopez (38′ st Rekik). All. Di Costanzo.

ARBITRO: Gavini di Aprilia.

—

NOLA-FASANO 2-1

RETI: 15′ pt Corvino (F), 15′ st Ruggerio (N), 37′ st aut. Suma (N)

NOLA (4-3-1-2): Mariano; D’Ascia, D’Orsi, Cassandro, Donnarumma (23′ st Togora); Caliendo, Acampora, Miocchi (7′ st D’Angelo); Di Dato (25′ st Zito); Coratella (43′ pt Figliola), Ruggerio (35′ st Corbisiero). All. Condemi.

FASANO (4-2-3-1): Suma; Del Col, Callegari, Gorzelewski, Taddeo; Capomaggio, Bernardini (39′ st Sosa); Gomes Forbes, Corvino (26′ st Battista), Calabria; Losavio (39′ st Quaranta). All. Danucci.

ARBITRO: Teghille di Collegno.

NOTE: espulso Del Col al 20′ pt (F).

—

TEAM ALTAMURA-MOLFETTA 2-3

RETI: 16′ pt Gjonaj (M), 19′ pt Panebianco (M), 9′ st Kordic (A), 23′ st Baradji (M), 28′ st Abreu (A)

TEAM ALTAMURA (3-5-2): Giuliano; Clemente (40′ st Massari), Errico, Mattera (17′ st Kanoute); Cancelliere (21′ st Russotto), Lucchese, Baradji, Serra, Casiello (9′ st Ziello); Abreu, Lorusso (9′ st Tedesco). All. Dibenedetto.

MOLFETTA (3-5-2): Viola; Panebianco (1′ st Demoleon), De Gol, Lobjanidze; Giambuzzi, Traore, Monaco (23′ st Guadalupi), Gjonaj (43′ st Dubaz), fedel; Pozzebon (34′ st Cappello), Kordic. All. Traversa.

ARBITRO: Giampietro di Pescara.

—

VIRTUS MATINO-NOCERINA 2-1

RETI: 7′ pt Dammacco (N), 42′ pt e 30′ st Morra (M)

VIRTUS MATINO (3-5-2): Leuci; Maxime (24′ pt Patronelli), Prete, Rantucho; Monopoli, Gramegna (15′ st Giannotta), Tarantino, Inguscio, D’Andria; Morra (32′ st Palmisano 6,5), Stauciuc. All. Branà.

NOCERINA (3-4-39: Venditti; Scrugli (10′ st Menichino), Donida, Bruno; Palmieri, Donnarumma (3′ st Vecchione), Mazzeo, Saporito (32′ st Mancino); Dammacco, De Martino (11′ st Chietti), Cuomo (15′ st Talamo). All. Salsano 5.

ARBITRO: Terribile di Bassano del Grappa.