NARDÒ-BRINDISI – Quaterna biancazzurra al “Giovanni Paolo II”. Toro nei guai

Il Brindisi si aggiudica il derby del “Giovanni Paolo II” inguaiando il Nardò. I biancazzurri passano per 4-2 e si portano a tre punti dalla zona playout. Un risultato impensabile solo pochi mesi fa.

Eppure era stato il Toro a portarsi in vantaggio con un gol di Mancarella al 34′, un sinistro dal limite che beffa l’incolpevole Cavalli. La gioia dei locali, però, dura poco: al 37′ sgroppata di Triarico, cross al centro respinto malamente dalla difesa del Nardò, irrompe Colaci che fa 1-1.

Gli ospiti passano avanti al 9′ della ripresa: ancora Triarico lancia in profondità Lopez che entra in area e batte ancora Petrarca, è 1-2. La replica dei granata è affidata a Mancarella che, al 22′, arriva sul fondo, centra per Mariano ed è nuovo pareggio. Ma non finisce qui. Alla mezzora, il Brindisi è ancora avanti: Galdean serve Lopez che tira in porta e batte ancora Petrarca per il 2-3 e per la doppietta personale. Il Nardò si scopre a caccia del pari ma si scopre e subisce anche il quarto su rigore, realizzato da Galdean per fallo su Majore, contestato dalla squadra di casa.

Il Nardò resta inchiodato a quota 35 con ancora mezza partita da recuperare a Marigliano, domenica prossima, partendo da due reti di svantaggio. Mercoledì 4, poi, altra delicata sfida sul campo del San Giorgio. Il Brindisi continua a macinare punti: domenica prossima, gara casalinga contro il Lavello che potrebbe valere una grossa fetta di salvezza.

IL TABELLINO

Nardò, stadio “Giovanni Paolo II”

domenica 24 aprile 2022, ore 15

Serie D/H 2021/22, giornata 34

NARDÒ-BRINDISI 2-4

RETI: 34′ pt Mancarella (N), 37′ pt Colaci (B), 9′ st e 27′ st Lopez (B), 17′ st Mariano (N), 46′ st Galdean rig. (B)

NARDÒ (3-5-2): Petrarca; Trinchera (33′ st Caputo), ROmeo, Masetti; De Giorgi (21′ st Mengoli), Cancelli, Mancarella, Caracciolo, Alfarano (11′ st Mariano); Puntoriere, Cristaldi (18′ st Cavaliere). All. De Candia.

BRINDISI (3-5-2): Cavalli; Romano, Moi, Stranieri (33′ sr Alfano); Morleo (1′ st Esposito), Triarico (21′ st Silvestro), Galdean, Zappacosta, Colaci (25′ st Majore); Badje, Lopez (38′ st Rekik). All. Di Costanzo.

ARBITRO: Gavini di Aprilia.

NOTE: ammoniti Romeo, Cavaliere (N), Triarico, Cavalli, Rekik (B). Rec. 2+4.

