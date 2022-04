CASARANO – I rossoazzurri non riescono ad andare oltre il pareggio con il San Giorgio e ripiombano in zona playout

Tra Casarano e San Giorgio finisce 1-1. I rossoazzurri, in superiorità numerica per la seconda parte della ripresa, non riescono a ribaltare l’iniziale svantaggio e ripiombano in zona playout.

È un Casarano dall’attacco spuntato quello schierato contro il San Giorgio, in una gara fondamentale per entrambe le compagini. Tra i tanti assenti, anche lo squalificato mister Monticciolo, sostituito in panchina da Manco. La prima azione è del San Giorgio, con Navas che al 1’ conclude alto. Gli ospiti sembrano crederci di più e al 17’ passano in vantaggio con Mancini. La retroguardia rossoazzurra perde palla. La punta granata, servita da Varela, trafigge a fil di palo Iannì. Dopo due minuti, la replica del Casarano è affidata ai piedi di Raimo che da calcio di punizione dai 20 metri manda direttamente fuori. Al 26’ Avantaggiato tenta il tiro a girare dalla distanza, chiamando Bellarosa a rifugiarsi in angolo. Al 33’ contropiede fulmineo dei campani che, con Mancini, si presentano pericolosamente di fronte a Iannì. Nell’occasione, è bravissimo Vitofrancesco a recuperare e deviare sul fondo la conclusione di Mancini. Nel momento in cui il Casarano sembra soffrire maggiormente, giunge il pareggio. A ristabilire la parità, con un tiro preciso e potente, è al 35’ Tedesco. Il numero 11 del Casarano riceve la sfera spalle alla porta, si volta e, nonostante la doppia marcatura, lascia partire un destro imprendibile per l’estremo difensore ospite.

Nella ripresa mister Manco toglie Santarcangelo e Avantaggiato e getta nella mischia i due fratelli Dambros. Al 47’ bellissima triangolazione tra Tedesco e Luca Dambros. La palla termina al più giovane dei fratelli Dambros che dalla destra tenta di sorprendere Bellarosa, mandando direttamente fuori. Il Casarano insiste e ci riprova, poco dopo, con un colpo di testa di Lorenzo Dambros. Blocca Bellarosa. Al 57’ si fa rivedere in avanti il San Giorgio. Mancini riceve in area di rigore e calcia a botta sicura, ma viene provvidenzialmente murato da Sanchez. Al 59’ botta dal limite di Di Pietro. Tiro respinto dalla difesa. Al 68’ Tedesco dalla distanza manda di poco alto sopra la traversa. Al 71’ il San Giorgio resta in dieci per l’espulsione di capitan Di Pietro che rimedia il secondo giallo della gara per un fallo sul nuovo entrato Logoluso. Il Casarano spinge, con l’obiettivo di approfittare della superiorità numerica. Al 75’ botta dal limite di Lorenzo Dambros. Palla di poco fuori. Al 76’ Logoluso prova a sorprendere Bellarosa dai 25’ metri, ma l’estremo difensore ospite blocca a terra senza patemi d’animo. È un buon momento per i padroni di casa che però non riescono a concretizzare. Nei minuti finali il nuovo entrato Perdicchia è bravo a intercettare una palla in area, ma la sua deviazione non è sufficiente a indirizzare la sfera in porta. Allo scadere, però, è il San Giorgio ad andare vicinissimo alla vittoria, colpendo la traversa con un tipo potentissimo di Scalzone dai trenta metri.

Il risultato non cambia. Un gol e un punto per parte. Un punto guadagnato per il San Giorgio che deve recuperare altre due gare, due punti persi per il Casarano che non approfitta della supremazia in termini di possesso palla né del fattore campo.

Si torna a giocare mercoledì 4 maggio, quando il Casarano andrà a far visita al Nola.

—

Casarano, stadio “G. Capozza”

domenica 24 aprile 2022, ore 15

Serie D girone H 2021/22 – giornata n. 34

CASARANO-SAN GIORGIO 1-1

RETI: 17’ Mancini (S), 35’ Tedesco (C)

CASARANO: Iannì, Vitofrancesco, Raimo, Meduri (62’ Logoluso), Rizzo (73’ Dellino), Sanchez, Fontana, Atteo, Santarcangelo (46’ Dambros Lorenzo), Avantaggiato (46’ Dambros Lucas, 87’ Perdicchia), Tedesco. A disp.: Montoya, Dellino, Mele, Coronese, Signorelli. All.: Manco.

SAN GRIOGIO: Bellarosa, Guarino, De Siena, Caprioli, Cassase, Sepe (78’ Onesto), Ruggiero, Navas, Varela (70’ Scalzone), Mancini (78’ Raucci), Di Pietro. A disp.: Barbato, Landolfo, Cirillo, Greco, Argento, Raiola, Onesto. All.: Ambrosino.

ARBITRO: Ferdinando Emanuel Toro della sezione di Catania. ASSISTENTI: Fabio Gentile di Teramo e Giuseppe Bosco di Lanciano.

NOTE: Cielo parzialmente coperto. Temperatura: 21 gradi. Terreno in discrete condizioni. Ammoniti: De Pietro. Espulsi: Di Pietro. Recupero: – pt, 4’ st.

