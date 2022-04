LECCE – Baroni pronto al big match: “Con il Pisa punti che pesano, va sfruttato il fattore campo”. I convocati

E’ vigilia di big match in casa Lecce, dove a prendere parole quest’oggi è stato, come di consueto, il tecnico giallorosso Marco Baroni.

Queste le sue sensazioni ad un giorno dalla supersfida: “Devo dire ho ritrovato dal primo momento lo stesso amore e la stessa passione di quando giocavo. Non è cambiato niente, le partite sono tutte difficili. Adesso abbiamo tre gare, sappiamo cosa fare. La squadra è preparata e pronta. Domani affronteremo la prima partita che non sarà ne più facile né più difficile. Sappiamo benissimo ma c’è voglia. Tutti mi hanno dimostrato la voglia di giocarla”.

Sull’avversario: “A parte Puscas, che era con me a Benevento, conosco anche Caracciolo. All’interno di una squadra si conoscono tutti, la forza del Pisa non si discute. Basta vedere il loro contributo. Noi non guardiamo in casa degli altri, sappiamo che le gare sono complicate e sta a noi indirizzare la partita nel modo giusto”.

Non è il momento di fare calcoli: “Una partita aperta o abbottonata? Io mi aspetto dalla mia squadra una prestazione. Dobbiamo cercare quella, il risultato è figlio di come gestiremo la gara. Io cerco sempre di mettere questo come obiettivo principale e così faremo domani. Noi non siamo una squadra da calcoli, come nessuno. C’è solo da andare forte con entusiasmo, voglia e determinazione”.

L’ambiente infuocato è un aspetto da sfruttare: “Il fattore campo deve essere sfruttato. Nel calcio come nella vita tutto è un’opportunità, va portato dalla nostra parte e non contro. Il centrocampo? A Reggio avevamo delle difficoltà, tra squalifiche e forma non ottimale di qualcuno. Non è stato un problema del reparto, dipende sempre dalla partita, che va incanalata. Lì non siamo stati bravi a farlo. Io parlo sempre di prestazione, si può anche perdere ma l’importante è la prestazione. La gara è scivolata e noi non siamo riusciti a riprenderla”.

I CONVOCATI

PORTIERI: Plizzari, Bleve, Gabriel

DIFENSORI: Lucioni, Gendrey, Gallo, Barreca, Calabresi, Tuia, Dermaku, Simic

CENTROCAMPISTI: Gargiulo, Bjorkengren, Blin, Majer, Hjulmand, Helgason, Faragò

ATTACCANTI: Ragusa, Coda, Listkowski, Strefezza, Rodriguez, Di Mariano, Asencio

Non convocati: nessun indisponibile.