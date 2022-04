LECCE – Baroni: “Una gara perfetta, oggi è stato uno spot per il calcio”

Quando entra in sala stampa, Marco Baroni non conosce ancora i risultati di Benevento e Brescia, che poi avrebbero contribuito a mettere la ciliegina su questo 25 aprile 2022. L’analisi dell’allenatore giallorosso dopo Lecce-Pisa.

“È questa la strada giusta. Lo dovevamo al nostro straordinario pubblico. I ragazzi sono stati perfetti nel preparare la partita con voglia e determinazione. Noi sappiamo fare calcio e oggi lo abbiamo fatto in maniera importante, con la prestazione. Non guardiamo la classifica, ci sono ancora due gare. Ora festeggiamo qualche minuto e da domani cominceremo a preparare la partita di Vicenza. Oggi è stato uno spot per il calcio, uno stadio gremito, un tifo straordinario e una squadra che entusiasma giocando a calcio. Abbiamo fatto la partita perfetta, nonostante la forza del Pisa. Non abbiamo lasciato nulla e perciò faccio i complimenti ai miei ragazzi. Andavamo a prenderli alti per non fare arrivare palloni alle loro punte. Oggi sarebbe stata dura per chiunque fosse passato da qui. Se siamo i più forti? Penso a lavorare, su questo si è espresso già il presidente. I ragazzi sono stati straordinari, abbiamo preso gente con voglia di migliorarsi, indipendentemente dai campionati di provenienza. Questa squadra non mi ha fatto dormire, io ho dato tutto a loro per portarli a un livello di gioco che è sotto gli occhi di tutti, noi funzioniamo solo se si gioca a pallone nell’insieme. Strefezza non aveva mai fatto questo ruolo ed è esploso, Coda ha fatto uno dei migliori campionati. Di Mariano è mancato per tanto tempo, Listkowski è cresciuto, Helgason era al primo campionato. Hjulmand ha una capacità straordinaria quando recupera palloni. Quando non è al top come a Reggio Calabria, si vede. Il valore aggiunto? Il continuo miglioramento sul lavoro”.