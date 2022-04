SERIE B – Anche le gare delle 18 regalano tanti sorrisi ai tifosi del Lecce: la nuova classifica

I risultati delle gare delle 18 sono una ciliegina sulla torta dopo quelli arrivati nel pomeriggio e dopo il 2-0 del Via del Mare. Dopo Monza e Cremonese, cade anche il Benevento, rimontato in casa dalla Ternana, vittoriosa per 1-2 (Barba, poi Donnarumma e Partipilo) Sfuma al 94′ la vittoria del Brescia, a cui non basta il gol di Tramoni a cinque dalla fine. In pieno recupero, l’attaccante della Spal Latte Lath fissa il punteggio sull’1-1. Vince il Vicenza a Como per 0-2.

Quindi: Il Lecce va a +4 sul Monza, che equivale a dire +5, essendo i giallorossi in vantaggio negli scontri diretti. Ciò significa che, vincendo a Vicenza, il Lecce sarebbe matematicamente in A. La Cremonese va a meno due da Coda e compagni; terzo, come detto, è il Monza con 64. Un trenino a 63 punti, composto da Pisa, Brescia e Benevento.

In coda: il Vicenza è a meno tre dal quartultimo posto che vale i playout, ove stazione il Cosenza, vittorioso col Pordenone. I biancorossi, dunque, devono giocarsi la partita col Lecce per evitare la retrocessione diretta in Serie C. Il Cosenza sarà di scena a Pisa. E, tra le altre cose, ci sarà un succosissimo Monza-Benevento. La Cremonese, invece, ospita l’Ascoli.

Non è finita, quindi, ma, dietro l’angolo, si intravede il sole.



PROSSIMO TURNO

(giornata n. 37 – 18ª rit.)

sab. 30/04 ore 14: Parma-Alessandria, Cremonese-Ascoli, Monza-Benevento, Cittadella-Brescia, Pordenone-Crotone, Spal-Frosinone, LR Vicenza-Lecce, Ternana-Perugia, Pisa-Cosenza; ore 16.15: Reggina-Como