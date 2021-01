SERIE D/H – Casarano e Sorrento, avanti a piccoli passi: tutti i tabellini della 10ª giornata

Giornata tronca la decimadel girone H di Serie D con due rinvii per Covid (Taranto-Fasano e Lavello-Puteolana). Casarano e Sorrento limitano i danni nelle rispettive trasferte contro Molfetta e Cerignola e mantengono il comando della classifica con 19 punti, uno in più rispetto a Taranto (una gara in meno) e Picerno, vittorioso a Bitonto. Guadagna posizioni il Brindisi che passa a Francavilla in Sinni con un gol di Botta; cade, malissimo, il Nardò a Portici con un risultato tennistico.

I tabellini della decima di andata:

A. CERIGNOLA-SORRENTO 1-1

RETI: 25′ Syku (C), 72′ Cacace rig. (S)

A. CERIGNOLA: Chironi; Syku, Allegrini, Amoabeng; Scuderi (86′ Colucci), Amabile (86′ Esposito), De Cristofaro, Russo; Achik (89′ Muscatiello), Leonetti (66′ Malcore), tedesco (77′ Verde). All. Pazienza.

SORRENTO: Scarano; Gargiulo Ale., Cacace, Mezavilla (69′ Terminiello); Somma, La Monica (58′ Cassata), Maranzino, Masullo, Camara; Cunzi (81′ Procida), Liccardi. All. Piccolo (squalificato Fusco).

ARBITRO: Pistarelli di Fermo.

NOTE: ammoniti Allegrini, Amabile (C), Mezavilla, Masullo, Cassata, Procida (S).

–

BITONTO-AZ PICERNO 0-2

RETI: 48′ Albadoro, 53′ Esposito

BITONTO: Figliola; Petta, Colella (75′ Montinaro), Piarulli; Milani, Capece (61′ Genchi), Triarico (65′ Sirri), Passaro, Palazzo; Lattanzio, Biason. All. Taurino.

AZ PICERNO: Giuliani; Nossa, Caiazza, Girasole; Dettori (68′ Finizio), Pitarresi, Esposito (73′ D’Angelo), Stasi (73′ Matarrese), Albadoro; Iadaresta, Ligorio. All. Giacomarro.

ARBITRO: Sacchi di Macerata.

NOTE: ammoniti Milani (B), Nossa, Girasole (P).

–

F. ANDRIA-GRAVINA 1-0

RETI: 45′ rig. Cristaldi

F. ANDRIA: Anatrella; Lacassia, Fontana, Venturini; Avantaggiato (83′ Mariano), Manzo, Bolognese (68′ Monaco), Carullo; Cerone (89′ Russo), Prinari (670′ Clemente); Cristaldi (73′ Scaringella). All. Panarelli.

GRAVINA: Martellone; Gilli, Perez, Dentamaro; Chiaradia, Correnti, Vicedomini, Mady (75′ Bisconti), Messori (83′ Moretti); D’Addabbo, Gjonaj. All. Gaburro.

ARBITRO: Russo di Torre Annunziata.

NOTE: ammoniti Manzo, Scaringella (FA), Messori, Gigli, Dentamaro (G).

–

FRANCAVILLA-BRINDISI 0-1

RETI: 26′ st Botta

FRANCAVILLA: Cefariello; Nicolao, Pagano, Di Ronza; Vukmirovic (12′ st Sellitti), Caponero, Galdean, Navas, Morleo (17′ st Fanelli); Nolè (15′ st Pisanello), Cappiello (32′ st De Marco). All. Lazic.

BRINDISI: Pizzolato; Nives (39′ st Dario), Sicignano, D’Angelo, Boccadamo; Gori, Iaia (1′ st Balzano), Forbes; Palumbo, Franzese (42′ st Maglie), Botta. All. De Luca.

ARBITRO: Castellone di Napoli.

NOTE: ammoniti Sellitti, Pagano, De Marco o(F), Gori, Balzano (B).

–

LAVELLO-PUTEOLANA rinviata per Covid

–

MOLFETTA-CASARANO 0-0

MOLFETTA (3-4-2-1): Rollo – Forte, Di Bari, Dubaz – Cianciaruso, Marolla, Rafetraniania (60′ Caprioli), Lavopa – Strambelli, Legari (63′ Ventura) – Mingiano. A disp. Tucci, Kalebe, Lamacchia, Afri, Triggiani, Massarelli, Acosta. All. Bartoli.

CASARANO (4-3-3): Guido – Pagliai (80′ Pedicone), Benvenga, Lobjanidze, Longhi (11′ Versienti) – Giacomarro, Bruno (78′ Mincica), Atteo – Sansone, Rodriguez, Negro (60′ Favetta). A disp. D’Ancona, Onda, Tascone, Matera, Feola. All. V. Feola.

ARBITRO: Silvera di Valdarno (De Santis-Carella).

NOTE: Gara giocata a porte chiuse per l’emergenza sanitaria. Ammoniti: . Espulsi: . Recupero: . Prima dell’inizio è stato osservato un minuto di raccoglimento in memoria della madre del presidente del Casarano, Giampiero Maci, scomparsa nelle scorse ore.

–

PORTICI-NARDÒ 6-1

RETI: 11′ Caputo rig. (N), 25′ Donnarumma (P), 40′ rig. e 66′ Prisco (P), 47′ De Luca (P), 79′ Illuminato (P), 84′ Savarise (P)

PORTICI: Schaeper, Bisceglia, Savarise, Nappo, Arpino (84′ Petrosino), Donnarumma (69′ Del Gaudio), Vitiello, Marigliano (69′ Esposito), Prisco (77′ Conte), Illuminato, De Luca (61′ D’Acunto). A disp. Spina, Cassitto, De Martino, Guadagni. All. Panico.

NARDÒ: Milli, Romeo (46′ Palazzo), Stranieri, Cancelli, Semiao (61′ Potenza), Scialpi (51′ Tornros), Caputo, De Giorgi, Zappacosta, Massari (46′ Lezzi), Gallo (73′ Lamacchia). A disp. Mirarco, Trinchera, Marulli, Politi. All. Danucci.

ARBITRO: Petrov di Roma (Cozza-Marucci).

NOTE: Gara giocata a porte chiuse. Ammoniti: Illuminato, Donnarumma (P), Zappacosta, Stranieri, Palazzo (N).

–

TARANTO-FASANO rinviata per Covid

–

T. ALTAMURA-REAL AVERSA 4-1

RETI: 18′ e 70′ Croce (TA), 51′ Fedel (TA), 60′ Guadalupi rig. (TA), 77′ Chianese (RA)

T. ALTAMURA: Donini; Kanoutè, Casiello (64′ Terrevoli), Lucchese; Lanzolla (79′ Errico); Russo, Fedel (64′ Lorenzo), Baradji, Croce (74′ Tedesco); Guadalupi (71′ Logoluso), Bozzi. All. Monticciolo.

REAL AVERSA: Papa; Faiello (64′ Palumbo), Varchetta, Di Girolamo, Mariani; Ndiaye (46′ Cassandro), Gallo, Della Corte (78′ Ziello), Pagliuca (64′ Chianese); Messina, Simonetti. All. De Stefano (squalificato; Abbondanza).

ARBITRO: Gregorio di Pescara.

NOTE: ammoniti Lanzolla, Lucchese, Donini (TA), Della Corte (RA).

–