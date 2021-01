NARDÒ – Caputo illude i granata, poi il tracollo. Il Portici s’impone con un tennistico 6-1

Inizia nel peggiore dei modi il 2021 del Nardò, con gli uomini di mister Danucci, che, dopo il vantaggio iniziale messo a segno da Caputo, crollano sotto i colpi dei padroni di casa del Portici. La formazione campana si impone con un tennistico 6-1.

Avvio di gara appannaggio degli ospiti. Il Nardò è propositivo e bravo a sfruttare un errore di Schaeper in uscita che atterra un attaccante granata, costringendo il signor Petrov a concedere la massima punizione. Dal dischetto Caputo non perdona, portando in vantaggio i suoi al minuto 11. Da questo momento in poi gli uomini di mister Danucci escono dalla partita, lasciando la scena ai padroni di casa. A metà della prima frazione, Donnarumma scappa via alla difesa avversaria, beffando Milli con un delizioso pallonetto che non lascia scampo all’estremo difensore ex Lecce. Il Portici è in palla, il Nardò non riesce a costruire gioco e al minuto 40 la formazione di casa ribalta la contesa. Nappo viene steso in area e dal conseguente calcio di rigore Prisco è bravo a spiazzare Milli, firmando vantaggio degli azzurri che chiudono avanti la prima frazione di gioco.

La ripresa riparte sullo stesso spartito dei primi 45 minuti. Dopo soli due giri d’orologio, i padroni di casa triplicano con De Luca che è bravo ad inserirsi su spiazzata di Prisco per la sua seconda rete consecutiva in casa. Il Nardò sembra un pugile all’angolo in attesa di ricevere il colpo del ko, che puntualmente arriva a metà della ripresa. Corner dalla destra, Prisco anticipa tutti e con una precisa inzuccata cala il poker. I cambi non portano gli effetti sperati, con gli uomini di mister Panico che continuano a tenere bene il pallino del gioco. Nel finale di gara, Illuminato con una splendida rovesciata, e Savarise, fissano il punteggio sul definitivo 6-1.



Una sberla fragorosa per il Nardò, che domenica cercherà il pronto riscatto tra le mura amiche, contro il Team Altamura.

IL TABELLINO

Portici (Na), stadio “San Ciro”

mercoledì 6 gennaio 2021, ore 14.30

Serie D girone H 2020/21 – giornata 10

PORTICI-NARDÒ 6-1

RETI: 11′ Caputo rig. (N), 25′ Donnarumma (P), 40′ rig. e 66′ Prisco (P), 47′ De Luca (P), 79′ Illuminato (P), 84′ Savarise (P)

PORTICI: Schaeper, Bisceglia, Savarise, Nappo, Arpino (84′ Petrosino), Donnarumma (69′ Del Gaudio), Vitiello, Marigliano (69′ Esposito), Prisco (77′ Conte), Illuminato, De Luca (61′ D’Acunto). A disp. Spina, Cassitto, De Martino, Guadagni. All. Panico.

NARDÒ: Milli, Romeo (46′ Palazzo), Stranieri, Cancelli, Semiao (61′ Potenza), Scialpi (51′ Tornros), Caputo, De Giorgi, Zappacosta, Massari (46′ Lezzi), Gallo (73′ Lamacchia). A disp. Mirarco, Trinchera, Marulli, Politi. All. Danucci.

ARBITRO: Petrov di Roma (Cozza-Marucci).

NOTE: Gara giocata a porte chiuse. Ammoniti: Illuminato, Donnarumma (P), Zappacosta, Stranieri, Palazzo (N).