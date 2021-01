CASARANO – Da Molfetta si ritorna a casa con un solo punto, ma col primo posto ancora in tasca

Il Casarano torna da Molfetta a bocca asciutta. Col punto guadagnato, i rossazzurri tengono il passo del Sorrento, fermato sul pari a Cerignola, e la vetta della classifica con un punto sul Taranto (che oggi non ha giocato) e sul Picerno.

La prima azione degna di nota risale al 13′ con uno stop e tiro (alto) di Rodriguez per gli ospiti. Succede nulla per buona parte del primo tempo, poi si fa vivo il Molfetta con un calcio di punizione di Strambelli che sfiora i pali di Guido. Quindi è ancora Rodriguez a rendersi pericoloso poco dopo la mezzora su suggerimento di Negro. Anche questa volta, il tiro sorvola la traversa. Al 37′ la prima grande occasione dell’incontro è per i padroni di casa: tiro al volo di Legari e Guido deve superarsi per sventare la minaccia. Lo stesso Legari, al 40′, tenta il gol della domenica, direttamente da centrocampo, e, per poco, non ci riesce, sfruttando un errato posizionamento dell’estremo difensore del Casarano. Al riposo, però, si va sullo 0-0.

Riparte forte il Molfetta: Di Bari incorna il pallone a pochi passi dalla linea di porta, ma per il direttore di gara il capitano del Molfetta si trova in offside e riparte il Casarano. Le serpi provano a reagire e lo fanno al 64′ con un gran sinistro dalla distanza di Sansone che trova la pronta reazione di Rollo. Spazio ai cambi. Il neo entrato Favetta ci prova su punizione: pallone deviato in corner. A nove dalla fine, altra grande chance per il Molfetta: Ventura scappa via in ripartenza, palla per Strambelli che deve solo spingere il pallone in porta, ma è provvidenziale l’intervento di un difensore rossazzurro in chiusura. Premono i baresi a sei dalla fine, ancora col solito Strambelli: punizione che sfiora il palo di Guido, lasciandolo pressoché immobile. Nei minuti finali proseguono i fuochi d’artificio: all’87’ Favetta si gira in area, ma il suo tiro viene deviato in corner. Sull’altro fronte, a tempo scaduto, Mingiano spreca una buonissima opportunità mancando i pali da posizione favorevole. Si chiude sul risultato di partenza Molfetta-Casarano. Per i rossazzurri, domenica prossima, ci sarà la sfida interna contro il Cerignola, che oggi ha frenato il Sorrento. Il Molfetta, invece, se la vedrà con il Fasano al “Vito Curlo”.

IL TABELLINO

Molfetta (Ba), stadio Comunale

mercoledì 6 gennaio 2021, ore 14.30

Serie D girone H 2020/21 – giornata 10

MOLFETTA-CASARANO 0-0

MOLFETTA: Rollo, Forte, Dubaz, Cianciaruso, Di Bari, Marolla, Legari, Rafetraniana, Mingiano, Strambelli, Lavopa. A disp. All. Bartoli.

CASARANO: Guido, Pagliai, Longhi, Atteo, Lobjanidze, Benvenga, Sansone, Bruno, Rodriguez, Negro, Giacomarro. A disp. All. Feola.

ARBITRO: Silvera di Valdarno (De Santis-Carella).

NOTE: Gara giocata a porte chiuse per l’emergenza sanitaria. Ammoniti: . Espulsi: . Recupero: . Prima dell’inizio è stato osservato un minuto di raccoglimento in memoria della madre del presidente del Casarano, Giampiero Maci, scomparsa nelle scorse ore.