SERIE A – Liverani al capolinea, sulla panchina del Parma torna D’Aversa

È durata poco più di quattro mesi l’esperienza di Fabio Liverani sulla panchina del Parma. Poco fa, il club presieduto da Kyle Krause, ha ufficializzato l’esonero dell’ex allenatore del Lecce dopo il 3-0 subito ieri pomeriggio sul campo dell’Atalanta e, in generale, i soli 12 punti racimolati nelle prime 16 giornate, che collocano i gialloblù in terzultima posizione di classifica. Quella di ieri è la quarta sconfitta consecutiva per il Parma, che non vince dal 30 novembre (1-2 in casa del Genoa).

Il nuovo allenatore del Parma è Roberto D’Aversa, che ritorna sulla panchina gialloblù lasciata in estate (dopo quasi tre anni a mezzo) proprio a Liverani.