DILETTANTI – Elezioni Lnd Puglia: Tisci verso la riconferma, ma Destratis promette battaglia legale. Tutte le candidature ufficiali

Vito Tisci va verso la riconferma a presidente del Comitato regionale pugliese della Lega Nazionale Dilettanti. Il Tribunale Federale Territoriale, nelle forme del Collegio di Garanzia elettorale, riunitosi martedì 5 gennaio per esaminare le candidature, ha preso atto che, per la carica di presidente, rimane in piedi solo quella di Tisci, supportato da 185 designazioni; sotto il minimo previsto (8 designazioni su 50) l’altra candidatura, quella di Giulio Destratis, che, però, promette battaglia: “Contesto il procedimento elettorale sin qui svolto – afferma -. Sto procedendo all’immediato deposito di un ricorso alla Corte Federale di Appello Figc che si andrà ad aggiungere all’esposto già presentato alla Procura Federale. Certamente le elezioni saranno seguite da una lunga battaglia legale“.

Per il Direttivo, queste sono le candidature ufficiali: Domenico Favale, Alberto Fontanarosa, Domenico Pugliese, Giovanni Ricci, Otello Sariconi.

Per il Collegio dei Revisori dei Conti: Giacomo Buzzerio, Marcello Liaci, Adriano Migali, Nicola Notarnicola, Emanuele Veneziani.

Per l’elezione a Delegato assembleare: Pierpaolo Gemma, Euprepio Leone, Oronzo Mele, Leonardo Pedone, Lorenzo Spina Diana, Vincenzo Strati.

Per l’elezione del Responsabile regionale Calcio a Cinque Puglia: Biagio Capriati.

L’assemblea elettiva è stata convocata per sabato prossimo, 9 gennaio, alle ore 15 in prima convocazione e alle 16 in seconda, presso il Centro Congressi “The Nicholaus” Hotel di Bari.