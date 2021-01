LECCE – Riposo, ma non per tutti. Paganini, responso benevolo dagli esami strumentali

Terzo giorno di riposo assoluto per il Lecce, ma non per tutti. Sul campo dell’Acaya Golf resort, stamani, erano presenti Pablo Rodriguez e Leonard Zuta. L’attaccante, bloccatosi nella gara contro il Vicenza, ha effettuato delle sedute fisioterapiche e ha svolto lavoro differenziato dopo la lesione di primo grado riportata alla coscia sinistra. Il difensore, invece, ha seguito il programma che lo staff tecnico aveva preparato per lui e programmato per questi giorni.

Stesso infortunio di Rodriguez anche Luca Paganini. Dopo gli esiti degli esami strumentali, al centrocampista giallorosso è stata riscontrata una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia sinistra. I tempi di recupero dovrebbero aggirarsi sulle due o tre settimane, salvo complicazioni.

Il gruppo al completo si ritroverà domenica pomeriggio al Via del Mare per dare il via alla settimana di preparazione in vista dell’impegno di sabato 16 a Reggio Calabria contro la Reggina.