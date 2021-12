SERIE D/H – Bitonto, vittoria e aggancio in vetta. Vola il Gravina: i tabellini della 18ª giornata

Il Bitonto vince il big-match di giornata e affianca in testa il Francavilla in Sinni, regolandolo con un gol per tempo. Potenziale capolista, però, è l’Audace Cerignola che deve recuperare ancora due partite (Brindisi e San Giorgio). Continua il periodo d’oro del Gravina (quattro vittorie e un pari nelle ultime cinque partite) che mette sotto anche il Nola e si rilancia, clamorosamente, al quarto posto, scavalcando il Fasano, fermato a Nardò dopo sei risultati utili consecutivi.

In zona pericolo, ritorna alla vittoria il Casarano (l’ultima, nel derby col Matino del 17 ottobre) e aggancia il Nola. Punticino per il Brindisi sul campo di una squadra in forma come la Mariglianese, e punticino anche per il Matino che almeno interrompe la serie negativa di sconfitte, frenando il Rotonda.

Si ritorna in campo il 9 gennaio.

I tabellini della 18esima giornata:

A. CERIGNOLA-SAN GIORGIO rinviata per casi di Covid nel Cerignola

—

BISCEGLIE-TEAM ALTAMURA 0-0

BISCEGLIE (3-4-1-2): Martorel – Barletta, Marino, Ligorio (30′ st Morra) – Izco (37′ st Rubino), Cozza (37′ st Di Prisco), Coletti, Farinola, Lorusso (43′ st Tuttisanti) – Ferrante (37′ st Liso), Acosta. All. Rufini.

TEAM ALTAMURA (3-5-2): Spina – Clemente, Errico, Mattera; Barg (11′ st Russotto), Baradji, Lucchese, Ziello (11′ st Tazza), Simoni (43′ st Dayawa) – Tedesco, Molinaro (47′ st Lorenzo). All. Dibenedetto.

ARBITRO: Garofalo di Torre del Greco.

NOTE: espulsi Acosta (B) al 26′ st, Errico (TA) al 36′ st per doppia ammonizione.

—

BITONTO-FRANCAVILLA 2-0

RETI: 44′ pt aut. Di Ronza, 37′ st Santoro

BITONTO (4-3-3): Martellone – Turitto, Lanzolla, Colella D., Guarnaccia (27′ st Colaci) – Mariani (46′ st Colella S.), Manzo (27′ pt Iadaresta), Piarulli (51′ st Radicchio) – D’Anna, Santoro, Taurino (38′ st Palumbo). All. De Luca.

FRANCAVILLA (3-5-2): Prisco – Ferrante (33′ st Gentile), Di Ronza (4′ st Nicolao), Russo – Cristallo (20′ st Vaughn), Langone (43′ st Petruccetti), Ganci, Melillo, Polichetti – Nolè (27′ st De Marco), Croce. All. Ragno.

ARBITRO: Viapiana di Catanzaro.

—

CASARANO-NOCERINA 2-1

RETI: 22′ pt Montinaro (C), 38′ pt Meduri (C), 28′ st Dammacco (N)

CASARANO (3-5-2): Iannì – Rizzo, Sanchez, Raimo – Freddo (35′ st Signorelli), Meduri, Atteo (41′ st Coronese), Avantaggiato (48′ st Santarcagnelo), Montinaro – Prinari (24′ st Ribeiro), Tedesco (24′ st Dellino). All. Monticciolo.

NOCERINA (4-4-2): Pitarresi – Vecchione, Donida, Cason (1′ st Menichino), Garofalo – Bovo, Donnarumma (1′ st Bruno), Esposito (23′ st Chietti), Cuomo (1′ st Dammacco) – Gallo (23′ st Palmieri), Talamo. All. Cavallaro.

ARBITRO: Moretti di Firenze.

—

CASERTANA-MOLFETTA 2-4

RETI: 6′ pt Vicente (C), 14′ pt Mansour (C), 20′ pt e 44′ pt Genchi (M), 31′ pt e 28′ st Gjonaj (M)

CASERTANA (4-3-3): Bovenzi – Chinappi, Di Somma (24′ pt Maresca), Pambianchi (24′ pt Tufano), Monti – Feola, Vicente, Vacca (14′ st Liccardi) – Mansour, Favetta, D’Ottavi (40′ pt Sansone). All. Maiuri.

MOLFETTA (3-5-2): Viola – Panebianco, Demoleon, Lobjanidze – Giambuzzi, Monaco, Romio (17′ st Traorè), Fedel, Boccadamo – Gjonaj, Genchi (39′ st Sifanno). All. Bartoli.

ARBITRO: Frosi di Treviglio.

—

GRAVINA-NOLA 1-0

RETI: 16′ pt Chacon

GRAVINA (4-5-1): Mascolo – Di Modugno, Sgambati (27′ st Scalea), Gilli, Popolo (39′ pt Notaristefano) – Tommasone (1′ st Krstevski), Borgia (18′ st Bruno), Giglio, Chacon, Chiaradia – Diop (18′ st Musa Leigh). All. Summa e Ragone.

NOLA (4-2-3-1): Cappa – Togora, Cassandro, D’Orsi, D’Ascia – Acampora (39′ st Ndaye), Marzano (43′ st D’Angelo) – Staiano, Ruggerio, Donnarumma (24′ st Napolitano) – Figliola. All. De Stefano.

ARBITRO: Muccignato di Pordenone.

—

LAVELLO-SORRENTO 0-2

RETI: 6′ st Carrotta, 45′ st Petito

LAVELLO (4-3-3): Amata – Vitofrancesco, Fusco, Brunetti, Giordano – Mercuri (38′ st Militano), Marcellino (38′ st Caruso), Logoluso (27′ st Ouattara) – Liurni, Burzio, Statella. All. Zeman.

SORRENTO (3-5-2): Volzone – Manco, Mezavilla, Mansi – Rizzo, La Monica (15′ st Cacace), Virgilio (36′ st Petito), Carrotta, Romano – Cassata (28′ st Tedesco), Gargiulo. All. Cioffi.

ARBITRO: Petrov di Roma 1.

—

MARIGLIANESE-BRINDISI 1-1

RETI: 9′ pt Morleo (B), 40′ pt Aracri (M)

MARIGLIANESE (4-4-2): Maione – Peluso (10′ st Massaro), De Angelis, Pantano, Varchetta – Tommasini (10′ st De Giorgi), Palumbo (18′ st Ragosta), Langella, Esposito – Aracri (36′ st Orlando), De Martino. All. Sanchez.

BRINDISI (4-4-2): Cervellera – Silvestro (43′ st Bubalo), Badje, Rekik (15′ st Falivene), Galdean – Zappacosta (30′ st De Luca), Trovè (35′ st Kordic), Spinelli, Moi – Alfano, Morleo. All. Di Costanzo.

ARBITRO: Iacopetti di Pistoia.

—

NARDÒ-FASANO 2-0

RETI: 20′ pt Mancarella, 12′ st Mengoli

NARDÒ (4-3-1-2): Petrarca – Trinchera, Mileto (18′ st De Giorgi), Masetti, Dorini – Mengoli, Fiorentino, Cancelli – Mancarella, Cristaldi (18′ st Valzano), Mariano. All. De Candia.

FASANO (4-2-3-1): Suma – Del Col, Camara P., Gorzelewski, Bianco – Capomaggio, Bernardini (19′ st Battista) – Gomes Forbes, Calabria, Corvino (29′ pt Calemme) – Sosa. All. Danucci.

ARBITRO: Capriuolo di Bari.

—

VIRTUS MATINO-ROTONDA 1-1

RETI: 26′ pt Salto (M), 35′ pt Ferreira da Luz (R)

VIRTUS MATINO (4-2-3-1): Convertini – D’Andria (44′ st Pozzessere), Mangione, Salto, Cavalieri – Grandis, Tarantino – Monopoli (40′ st Marin), Inguscio (24′ st Ancora), Ruibal (32′ st Calò) – Meneses. All. Toma

ROTONDA (3-5-2): Kapustins – Ruano (40′ st La Vardera), Giordano, Sanzone Adeyemo, Garritano, Bottalico (20′ st Rotella), Ceesay (32′ st Valerio), Leone – Ferreira Da Luz, Baldeh. All. Napoli.

ARBITRO: Rispoli di Locri.

(foto: l’esultanza del Bitonto a fine gara – Fb Bitonto Calcio)