VIRTUS FRANCAVILLA – È un Natale super! Mastropietro e Pierno ribaltano il Catanzaro

Una super Virtus Francavilla s’impone anche al Catanzaro e vola in classifica, portandosi a casa la decima vittoria stagionale.

Parte subito a mille la squadra di casa che sfiora il vantaggio al 2′ con Perez, tiro parato da Branduani. I calabresi, poi, salgono di tono e cominciano a mettere sotto gli avversari con un gioco arioso e godibile e al 10′ passano avanti con un colpo di testa di Cianci su cui Nobile non può intervenire. La Virtus non si perde d’animo e, al 23′, ritorna in pista con un colpo di testa vincente di Mastropietro su servizio di Maiorino. Prima del riposo, il Catanzaro sfiora il nuovo vantaggio ancora con Cianci, poi con Vandeputte. Per la Virtus, un tiro floscio di Toscano da buona posizione.

Taurino cambia qualcosa nell’intervallo e, in pochi minuti, perde Franco e Maiorino, entrambi infortunati. Il neo entrato Ekuban porta più brio in area avversaria e reclama anche un rigore, non concesso, per un atterramento subito. Il cronometro scorre senza grosse emozioni, sino alla mezzora, quando Pierno riesce a bucare ancora Branduani, sfruttando una sua respinta non proprio da manuale. Esulta la Nuovarredo Arena dopo aver sofferto il ritorno degli ospiti per i venti minuti, recupero compreso, restanti. Ma il lieto fine è arrivato.

Alla ripresa, dopo le vacanze, la Virtus sarà di scena sul campo del fanalino di coda Vibonese.

IL TABELLINO

Francavilla F.na, Nuovarredo Arena

mercoledì 22 dicembre 2021, ore 21

Serie C/C 2021/22 – giornata 20

VIRTUS FRANCAVILLA-CATANZARO 2-1

RETI: 10′ pt Cianci (C), 23′ pt Mastropietro (VF), 30′ st Pierno (VF)

VIRTUS FRANCAVILLA (3-4-1-2): Nobile; Idda, Miceli, Caporale; Pierno (44′ st Delvino), Mastropietro (18′ st Carella), Franco (1′ st Tchetchoua), Toscano, Ingrosso; Maiorino (6′ st Ekuban), Perez (44′ st Ventola). A disp. Milli, Cassano, Puntoriere, Feltrin, Gianfreda, Prezioso, Enyan. All. Taurino.

CATANZARO (3-4-1-2): Branduani; Gatti, Martinelli, Scognamillo; Bearzotti (28′ st Bayeye), Verna (22′ st Cinelli), Welbeck, Vandeputte; Bombagi (35′ st Curiale); Cianci, Carlini. A disp. Nocchi, Romagnoli, De Santis, Monterisi, Porcino, Ortisi, Risolo. All. Vivarini.

ARBITRO: Delrio di Reggio Emilia.

NOTE: Ammoniti Carlini, Vandeputte, Toscano, Curiale, Idda, Welbeck. Rec. 1+6.

(foto: esultano Mastropietro e Maiorino – ph Miglietta)