SERIE D/H – Il Bitonto non vince ma allunga, Cerignola e Casarano guadagnano un posto: i tabellini della 25ª giornata

Il Bitonto rallenta a Taranto ma guadagna, comunque, un punto sul Foggia, sua immediata rivale, caduta a Casarano. Il Cerignola travolge il Sorrento e irrompe al terzo posto, mentre la squadra di Dino Bitetto sopravanza il Taranto e occupa il quarto. In coda bottino pieno per Francavilla, Nocerina e Grumentum che si avvicinano pericolosamente al Nardò.

I tabellini della 25esima giornata del girone H di Serie D:

TARANTO-BITONTO 0-0

TARANTO (4-4-2): Sposito, Pelliccia, Marino, S.Manzo (36’ pt Van Ransbeeck), Matute, Ferrara, Oggiano (38’ st Avantaggiato), Cuccurullo, Olcese (18’ st Genchi), Actis Goretta (44’ st Serafino), Guaita. A disposizione: Carriero, Petrucci, Cascione, Giammmaruco, Masi. Allenatore: Luigi Panarelli.

BITONTO (3-5-2): Figliolia, Pierno, Colella (22’st Amelio), Marsili, Lomasto, Gianfreda, Piarulli (11’ st Terrevoli), Biason, Patierno, Lattanzio (18’ st Montaldi), Turitto (40’ st Bollino). A disposizione: Zinfollino, Zaccaria, Vacca, Merkaj, Foufouè. Allenatore: Roberto Taurino.

ARBITRO: Mattia Ubaldi di Roma 1 (Consonni-Pizzoni).

NOTE: ammoniti Olcese (T), Lattanzio (B), Piarulli (B), Pierno (B), Lomasto (B)

CASARANO-FOGGIA 1-0

RETI: 78′ Favetta

CASARANO (5-3-2): Al-Tumi; Atteo (89’ Buffa), Lobjanidze, Mattera, Versienti, Giacomarro; Tedone (86’ Cianci), Favetta (84’ Palmisano), Mincica; D’Aiello, Russo (76’ Foggia). A disposizione: Guarnieri, Rescio, Morleo, Feola, Girasole. Allenatore: Leonardo Bitetto.

FOGGIA (3-5-2): Di Stasio (46’ Fumagalli); Cadili (84’ Di Jenno), Anelli, Viscomi; Salines, Cittadino, Gentile (59’ Allegretti), Gerbaudo (82’ Tedesco), Campagna; Russo (46’ Kourfalidis), El Ouazni. A disposizione: Di Masi, Staiano, Cipolletta, Gemmi, Gibilterra, Buono, Carboni. Allenatore: Roberto Cau.

ARBITRO: Dario Madonia di Palermo. Assistenti: Zezza di Ostia Lido e Arena di Roma 1.

NOTE: Cielo sereno, 17 gradi. Ammoniti: 25’ Gerbaudo (F); 26’ Lobjanidze (C); 34’ Russo (F); 37’ Russo (C); 57’ Giacomarro (C). Espulsi: nessuno. Recupero: 1’ pt, 5’ st.

BRINDISI-NARDÒ 0-0

BRINDISI: Lacirignola; Dario, Ianniciello, Fruci; Merito, Zappacosta, Marino, Montinaro (22’ st Ancora), Marangi; Toure (36’ st Cuomo), D’Ancora. A disposizione: Pizzolato, Capone, Nocerino, Pizzolla, Balsamà, Boccadamo, Maglie. Allenatore . Salvatore Ciullo.

NARDÒ: Milli; Trinchera, Pantano, Stranieri; Natalucci, Danucci, Cancelli, Frisenda; Montaperto (8’ st Trofo); Calemme, Manfrellotti (26’ st Camara). A disposizione: Mirarco, Colonna, Calabrese, Raia, Spagnolo, Valzano, De Giorgi. Allenatore. Antonio Foglia Manzillo.



ARBITRO: Sig. Gioele Iacobellis di Pisa (Marconi-Papa).



NOTE: ammoniti D’Ancora, Zappacosta, Fruci, Ianniciello (B); Natalucci (N). Recupero: 2′ pt, 3′ st.

GRAVINA-GELBISON 3-1

RETI: 1′ pt Tedesco (GE), 18′ pt Chiaradia (GR), 46′ pt Ficara (GR), 35′ st Gogovski (GR)

GRAVINA: La Rosa, Dentamaro, Di Modugno, Romeo, Mbida, Silletti, Coulibaly, Gogovski, Sangoro (45 st D’Angelo), Ficara (40 st Bottari), Chiaradia (25 st Granado). All. Loseto.

GELBISON: Cefariello, Onda, Cassaro (7 st Pipolo), Marin (16 st Tandara), Mautone, Giordano, Caruso (7 st Orlando), Uliano, Simonetti (40 st Gori), Tedesco, De Gregorio. All. Squillante.

ARBITRO: Felipe S. Viapiana di Catanzaro.

NOCERINA-TEAM ALTAMURA 1-0

RETI: 85′ Liurni

NOCERINA: De Brasi, Massa, Calvanese, Monaco, Russo, D’Anna, Pisani, Mincione (63 Festa), Sorgente (63 Liurni), Cristaldi (71 Dieme), Corcione (77 Martinelli). All. Esposito.

TEAM ALTAMURA: Guido, Gambuzza, Casiello, Lucchese, Pollidori (63 Romanelli, 87′ Errico), Russo, Santangelo, Fontana (69′ D’Agostino), Salatino, Guadalupi (59′ Dammacco), Siclari. All. Monticciolo.

ARBITRO: Lipizer di Verona.

NOTE: espulso D’Anna all’82’.

GRUMENTUM-F. ANDRIA 3-1

RETI: 4′ pt Montemurro (A), 11′ pt e 9′ st Potenza (G), 34′ pt Catinali (G)

GRUMENTUM: Russo, Pellegrini, Carrieri, Dubaz, Mbengue, Matinata (35 st Lobosco), Catinali, Visani, Falco (31 st De Stefano), Potenza (24 st Agresta), Martinez. All. Finamore.

F. ANDRIA: Tarolli, Klebo (35 st stranges), D’Orsi, Forte, Zingaro (1 st Nives), Montemurro, Iannini, Petruccelli (12 st Sambou), Nannola, Yeboah, Gulic (12 st Palazzo). All. Favarin.

ARBITRO: Gandolfo di Bra.

A. CERIGNOLA-SORRENTO 4-2

RETI: 13′ Longo (C), 23′ Sansone (C), 36′ e 40′ Rodriguez (C), 68′ Herrera (S), 70′ La Monica (S)

A. CERIGNOLA: Cappa, Russo, Caiazza, Longhi (79′ Rosania), Tancredi, De Cristofaro, Coletti, Sansone, Longo, Loiodice (83′ Marotta), Rodriguez (81′ Martiniello). all. Feola (squal.).

SORRENTO: Scarano, Pasqualino (86′ Cuomo), Cacace, Fusco, Masullo, La Monica, De Rosa, Vitale, Gargiulo (57′ Alvino), Figliolia (66′ Bonanno=, Herrera. All. Maiuri.

ARBITRO: Lovison di Padova.

FASANO-GLADIATOR 0-0

FASANO: Suma, Cassano (40 st De Vitis), Pedicone, ganci, Panebianco, Gonzalez, Gomes Forbes (20 st Serri), Bernardini (32 st Prinari), Diaz, Lanzone (40 st Cochis)9, Cavaliere (32 st Schena). All. Laterza.

GLADIATOR: Fusco, Andreozzi (31 st Landolfo), Di Finizio, Di Monte (14 st Capone), Maraucci, Sall, Strianese, Marzano, Del Sorbo, Di Paola (36 st Rekik), Di Pietro. All. Santonastaso.

ARBITRO: Renzi di Pesaro.

AGROPOLI-FRANCAVILLA 0-1 (sab.)

RETI: 23′ st Maione

AGROPOLI: Sanchez, Garofalo, Matrone, Di Lascio, Bonfini, Guida, Pagano, Cozzolino, Solazzo, Doto (1 st Carraffiello), Ziroli. All. Ferragina.

FRANCAVILLA: Caruso, Falzetta, Carella (11 st Farinola), Quinto, Grieco (37 st Nicolao), Cabrera, Petruccetti, Mancino, Puntoriere, Fanelli (41 st Grandis), Maione (40 st De Marco). All. Lazic.

ARBITRO: Gregoris di Pescara.